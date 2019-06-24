Поліція намагається повернути сенаторів Оргеону до зали засідань

Сенат штату Орегон закрив засідання в неділю, через нестачу кворуму, бо 11 сенаторів від Республіканської партії не прийшли на сесію. Минулого тижня, сенатори полишили засідання парламенту, не бажаючи голосувати з питання зміни клімату.

В четвер губернаторка штату демократка Кейт Браун надала повноваження поліції встановити місце перебування республіканців та доправити їх назад до парламенту.

Поліція штату заявила CNN, що виконає "законне розпорядження" губернаторки, шляхом "ввічливого спілкування" з відсутніми сенаторами.

Згідно до законів штату, сенаторам загрожує штраф у 500 доларів США за кожен пропущений день.

Президент Оргеонського сенату Пітер Кортні закликав сенаторів повернутись. "Благаю моїх колег-законодавців повернутись у залу, - заявив Кортні під час свого виступу, повідомляє АР. – Ви мені потрібні, законодавча гілка вас потребує, люди Орегону потребують Вас, щоб прийняти бюджети і піклуватись про наших громадян".

Демократи штату Орегон видали плакат "Розшукується" з обличчями 11 сенаторів.

Сенатори-демократи виступили з різким осудом поведінки колег з Республіканської партії: "Сенатори-республіканці штату Орегон шкодять орегонцям по всьому штатові, включаючи їх райони, відмовляючись показуватись на голосування. Час для них повернутись до Салему і працювати", - йдеться на одному з плакатів.

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