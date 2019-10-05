Помпео назвав політизованим розслідування в рамках імпічменту

Помпео розкритикував розслідування, що проводять комітети Конгресу США в рамках процедури імпічменту, як "однозачно політичне" і заявив, що всі дії Державного департаменту були спрямовані виключно на покращення відносин з новим урядом України.

Виступаючи під час прес-конференції в Греції, Помпео також наголосив, що дії Курта Волкера на посаді спецпредставника з питань України відповідали вказівкам президента.

"Державний департамент зосередився, за вказівкою президента, на створенні можливостей, щоб зрештою побудувати гарні відносини з урядом, - говорить Помпео. - Посол Волкер ретельно працював, щоб створити таку можливість".

Курт Волкер цього тижня свідчив перед комітетами Конгресу стосовно своєї ролі у скандалі навколо звинувачень адміністрації Трампа у можливому тиску на Україну.

У п'ятницю також збіг кінцевй строк, визначений комітетами Конгресу США для надання документів Держдепом в рамках розслідувань. Державний департамент не подав документи, але надіслав листа в якості початкової відповіді на запит комітетів Конгресу, оголосив Помпео в Греції.

"Державний департамент надіслав Конгресу лист вчора ввечері і це - наша перша відповідь на запит документів. Очевидно, ми зробимо все, що вимагає закон", - додав він .

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує надіслати листа спікеру Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі з вимогою провести голосування в Палаті представників з питання імпічменту до того, як Білий дім надасть всі документи, які вимагають демократи в Конгресі в рамках розслідування.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тистув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена.

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