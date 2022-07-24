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У Польщі зібрали майже 5 млн доларів на «Байрактар» для ЗСУ
У Польщі в неділю зібрали 22,7 млн злотих (близько 5 млн доларів) на безпілотник Bayraktar для України. Про це повідомив у фейсбуці польський журналіст Славомір Сєраковський, який ініціював збір коштів на безпілотник.
Збір на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl розпочався 28 червня, кошти переказали понад 200 тисяч людей.
«Придбаймо для українців Байрактар! Литовці зібрали кошти миттєво, і фірма, що виготовляє Байрактари, вирішила віддати безпілотник Україні безкоштовно, а зібрані гроші перерахувати на допомогу населенню…Тепер наша черга. Придбаймо польський Байрактар. Потрібна велика сума, але збір коштів проходить чудово! Якщо ми зберемо менше, то все перерахуємо для ЗСУ через Національний банк України. Так само зробимо з різницею коштів, якщо зберемо більше. Діймо!», – йдеться в описі збору.
У квітні в Литві ініціювали кампанію зі збору коштів на придбання безпілотника для України. Тоді за три дні вдалося зібрати 5 мільйонів євро на дрон «Байрактар». Але керівництво компанії-виробника заявило, що настільки зворушене кампанією, що вирішило подарувати безпілотник.
Також у червні в Україні Фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на три безпілотники «Байрактар». Але фонд Притули зібрав 600 млн – цих коштів достатньо для купівлі чотирьох безпілотників. Компанія BAYKAR заявила, що також надасть безкоштовно Україні три безпілотники.
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- Голос Америки
Білий дім закликає світову спільноту запобігти розповсюдженню мавпячої віспи
У відповідь на рішення Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) про визнання спалаху мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, Білий дім закликав світову спільноту до дій, щоб зупинити розповсюдження віспи. Про це заявив координатор Білого дому з питань пандемії Радж Панджабі.
Скоординована міжнародна реакція має важливе значення, щоб зупинити поширення мавпячої віспи, захистити громади з найбільшим ризиком зараження цією хворобою та боротися з поточним спалахомкоординатор Білого дому з питань пандемії Радж Панджабі
«Скоординована міжнародна реакція має важливе значення, щоб зупинити поширення мавпячої віспи, захистити громади з найбільшим ризиком зараження цією хворобою та боротися з поточним спалахом», - йдеться в заяві Білого дому.
Панджабі наголошує, що з перших днів спалаху мавпячої віспи, адміністрація Байдена розгорнула потужну і комплексну стратегію боротьби із хворобою у США, включно із різким збільшенням закупівлі, виробництва і розповсюдження вакцин, розширення доступу до тестування і лікування, а також обговорення ризиків хвороби із спільнотами, які найбільш вразливі для цієї хвороби.
Нагадаємо, що ВООЗ оголосила глобальний спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення.
«Генеральний директор визначив, що спалах мавпячої віспи у кількох країнах є надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення», – йдеться у повідомленні ВООЗ, опублікованому на сайті організації 23 липня 2022 року за результатами засідання комітету експертів у четвер.
Це вже сьоме таке оголошення ВООЗ про надзвичайні ситуації в сфері охорони здоров’я з 2009 року, останнє було в 2020 році щодо Covid-19. Мавпяча віспа – це вірусна інфекція, яка зазвичай зустрічається у тварин у Центральній і Західній Африці, хоча може викликати спалахи і в людському організмі.
- Голос Америки
Українські сили, ймовірно, готуються до контрнаступу в Херсонській області – Інститут дослідження війни
Американський аналітичний центр Інститут дослідження війни вважає, що українські сили, ймовірно, готуються до контрнаступу в Херсонській області, або вже почали цей контрнаступ. Про це в аналітичному центрі заявили в оновленому звіті 23 липня, який оцінює хід російського втручання в Україні.
«Станом на 23 липня, українські війська, ймовірно, готуються або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області, але інформація про хід і темпи контрнаступу у відкритому доступі буде обмеженою та відставатиме від подій», - заявляють в Інституті дослідження війни.
В аналітичному центрі зауважують, що місцевість між лінією фронту та Херсоном переважно сільська та повідомляти про переміщення сил та бойові дії там важче, керуючись інформацією із відкритих джерел. Це пояснює відставання між подіями та аналітичними оцінками.
Станом на 23 липня, українські війська, ймовірно, готуються або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області, але інформація про хід і темпи контрнаступу у відкритому доступі буде обмеженою та відставатиме від подійАмериканський аналітичний центр Інститут дослідження війни
В Інституті дослідження війни повідомляють, що «російська окупаційна влада продовжує підготовку до референдумів щодо приєднання окупованих територій та вживає заходи для ізоляції окупованих територій від неросійського інформаційного простору».
За інформацією британської розвідки, станом на 24 липня, на сході України російський наступ фокусується на напрямку Бахмута, але досягає «мінімального прогресу».
Коментуючи заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про розширення географії російської агресії, в Міністерстві оборони Великої Британії наполягають, що заяви Росії про «розширення» військових дій не є правдивими: «Росія не «розширювала» свою війну. Збереження довгострокового контролю над цими територіями (Херсонською та Запорізькою областю, - ГА) було, скоріш за все, початковою метою вторгнення».
Українські офіційні особи повідомляють, що за допомогою високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які вже надійшли в Україну, вдалося знищити російський склад боєприпасів у місті Нова Каховка, а перед тим серйозно пошкодити Антонівський міст поблизу Херсона, який є критично важливим для російських поставок.
Збройні сили України атакували понад 200 цілей на півдні, що на думку аналітиків, з якими говорив кореспондент New York Times, є передвістям початку контрнаступу на півдні, метою якого є відвоювання Херсонської області.
Як написав на своїй сторінці у Twitter 21 липня голова спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання озброєння Рустем Умеров: «ЗСУ звільнили 1028 населених пунктів. Ще 2621 досі перебувають під контролем загарбників. Ми повернемо всі окуповані території. Завдяки підтримці наших партнерів наші передові позиції зміцнюються. І ще #HIMARS надходять…», – твітив український депутат, обраний від Криму.
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- Голос Америки
Делегація американських конгресменів висловила двопартійну підтримку України під час зустрічей з українським керівництвом
«Двопартійна делегація Конгресу на чолі з представником Конгресу Адамом Смітом, головою Комітету Палати представників у справах збройних сил, ще раз підтвердила підтримку України в Конгресі – і серед американського народу – під час зустрічі з президентом Зеленським і міністром оборони Резніковим», - йдеться у повідомленні Посольства США в Україні у Фейсбуці.
Посольство також додало, що «Представники Адам Сміт, Майкл Вальц, Елісса Слоткін, Майк Квіглі та Мікі Шерілл також стали свідками звірств, вчинених російськими військами, і побачили наслідки героїчної оборони Україною аеродрому Гостомель разом із керівництвом МВС».
Делегацію американських конгресменів, яка побувала в Україні, глибоко вразили побачені руйнування біля Києва, а також і опір, який чинять українці, та міжнародна єдність на захист України. Про це йдеться в спільній заяві конгресменів, оприлюдненій 23 липня.
Американські законодавці наголосили, що «ціна провалу Путіна лягла не лише на російську економіку чи російську армію, яка втратила тисячі солдат через його стратегічні помилки», але й зруйнувала життя багатьох українців.
Під час зустрічі президент України Володимир Зеленський подякував представникам Конгресу за підтримку і зазначив, що цей візит є «вагомим сигналом підтримки України, її суверенітету й територіальної цілісності».
Про останній пакет безпекової допомоги, що містить артилерійські системи HIMARS, снаряди й безпілотні літальні апарати, було оголошено напередодні.
- Голос Америки
Держдеп США засудив удар Росії по порту Одеси
Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив атаку Росії на Одеський морський порт на наступний день після підписання "зернової угоди" у Стамбулі. Відповідну заяву Блінкена опублікували 23 липня на сайті Державного департаменту.
«Сполучені Штати рішуче засуджують ракетний удар Росії по українському порту Одеси. Всього через 24 години після підписання угоди щодо відновлення експорту української сільськогосподарської продукції через Чорне море Росія порушила свої зобов’язання, атакувавши історичний порт, з якого за цією домовленістю знову мали б транспортуватись зерно та сільськогосподарська продукція», - йдеться у заяві.
Росія несе відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи і повинна припинити свою агресію та повністю виконати угоду, на яку вона погодилася.Державний секретар США Ентоні Блінкен
Держсекретар Блінкен також наголошує, що Кремль продовжує нехтувати безпекою мільйонів мирних жителів, продовжуючи напад на Україну, а блокадою Чорного моря Росія позбавляє Україну її економічної життєздатності та позбавляє світ продовольчого забезпечення.
«Ця атака ставить під серйозні сумніви достовірність прихильності Росії вчорашній угоді та підриває роботу ООН, Туреччини та України з поставок життєво важливих продуктів харчування на світові ринки. Росія несе відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи і повинна припинити свою агресію та повністю виконати угоду, на яку вона погодилася», - заявив Блінкен.
Напередодні у мережі активно ширився коментар «неназваного посадовця ООН» виданню The New York Times. Він буцімто сказав, що Росія своїм ракетним ударом по порту Одеси «можливо технічно не порушила» підписані у Стамбулі домовленості щодо розблокування експорту зерна з України морським шляхом. Втім, за інформацією Міністерства закордонних справ України, в Організації Об’єднаних націй спростували коментар неназваного джерела для видання The New York Times про обстріл Одеського порту.
Росія 23 липня атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Українська сторона повідомляла, що дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту. Повідомлялося про пожежу на насосній станції порту.
У Міністерстві закордонних справ України засудили удар і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.
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