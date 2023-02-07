Актуально
- Голос Америки
США готові продати Польщі HIMARS, ракети ATACMS та іншу військову техніку на 10 млрд доларів
Держдепартамент США схвалив можливий продаж Польщі військової техніки і послуг на суму близько 10 мільярдів доларів. Про це повідомив кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін із посиланням на Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі оборони (DSCA).
Йдеться насамперед про пускові установки високомобільної артилерійської ракетної системи M142 HIMARS із боєприпасами до них, ракети ATACMS, бомби GMLRS, а також інше військове обладнання.
“Таке придбання повинне підтримати цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки члена НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі”, - йдеться у заяві Агентства.
За заявою Пентагону, Польща має намір використовувати придбане обладнання “для модернізації своїх збройних сил і розширення своїх можливостей для зміцнення внутрішньої оборони та стримування регіональних загроз”.
Загалом Польща подала запит на придбання такого обладнання:
- 18 пускових установок M142 HIMARS;
- 468 комплектів модуля завантажувального пристрою HIMARS;
- 45 армійських тактичних ракетних систем M57 (ATACMS);
- 1514 капсул керованої ракетної системи залпового вогню GMLRS (M30A2, M31A2, XM403);
Також в угоду включено ракети, обладнання зв'язку, запасні та ремонтні частини, акумулятори, ноутбуки, публікації та технічні дані, навчання та оснащення персоналу, підтримка системної інтеграції, інженерно-технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників, навчання, датчики, інші суміжні елементи матеріально-технічного та програмного забезпечення.
За інформацією видання Bloomberg, нове обладнання є доповненням до пускових установок, закуплених Польщею у США у 2019 році, які наразі ще не були доставлені.
Варшава також запросила ракетні установки з Південної Кореї, - інформує видання.
Всі новини дня
- Голос Америки
Лідери демократів та республіканців в Конгресі - про очікування від виступу Джо Байдена. Відео
Лідери демократів та республіканців в Конгресі розповіли про свої очікування від сьогоднішнього виступу президента США Джо Байдена “Про стан держави”.
Як українці в Туреччині переживають лихо. Відео
Двох українців, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з-під руїн будинку. Про це повідомив посол в Анкарі Василь Боднар. Київ надіслав на допомогу свою команду рятувальників. Я
Як американські війська в Румунії тримають лінію оборони НАТО. Відео
Після нападу Росії на Україну, США і НАТО загалом різко посилили оборону по всій Східній Європі. У Румунії, наприклад, чисельність американських військ зросла втричі - з приблизно тисячі військовослужбовців у січні торік до майже трьох тисяч сьогодні.
- Голос Америки
Двоє українців, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, врятовані - посол України
Двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай унаслідок землетрусу, було врятовано з-під руїн будинку. Про це на сторінці у Фейсбук повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.
В інтерв'ю Українській службі Голосу Америки посол заявив, що також у посольства є інформація про 4 поранених українців, у них легкі травми та вони не потребують медичної допомоги. “Нам вдалося встановити контакт із 38 громадянами, яких розшукували родичі, зараз ще продовжується пошук контактів із 19 українцями, які, за наявною інформацією, перебували в зоні цього стихійного лиха”, - повідомив посол.
Василь Боднар розповів, що команда рятувальників з України уже у вівторок має прибути до Туреччини, також Київ надає Анкарі гуманітарну допомогу: “Вилетіли два літаки, один із них - медичний. Загалом 87 спеціалістів, рятувальників високого класу, які мають досвід проведення рятувальних робіт саме в міських умовах, частина з них вилетіла вже цими літаками. Виліт відбувся, і сьогодні літаки будуть у Туреччині. А також рухається автоколона спеціальної техніки, яка вже перейшла через кордон України… Наші експерти прибувають на своїй техніці й будуть займатися розбором завалів і допомогою постраждалим саме там на місці”.
За словами посла, термінова допомога рятувальників є критично важливою, адже наразі є шанс дістати живими людей з-під завалів. Василь Боднар розповів, що наразі в зонах лиха також є велика потреба у продуктах харчування, теплому одязі, адже більшість людей залишаються на постраждалих територіях. “Я поки не бачив хвилі евакуації, евакуюють переважно поранених та тих, хто потребує спеціальної допомоги, чи дітей, які лишилися без батьків, тому що більшість родин сподіваються, що знайдуть своїх рідних, і розташовуються там. Військо розкидає палаткове містечко, формують тимчасове житло”, - заявив Боднар.
Працівники посольства України, яке розташоване в Анкарі, теж відчули наслідки землетрусу: “Під час найбільшого піку поштовхів ми відчували певний рух посуду, але жодних евакуацій ніхто не проводить, цей регіон не є під загрозою.”
За словами посла, наразі до допомоги Туреччині вже долучилися близько 70 країн.
Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 7200 тисяч. Відомо про принаймні 5200 загиблих у Туреччині та 1800 - у Сирії. Понад 8 тисяч людей вдалось врятувати з-під завалів у Туреччині. Пошукові роботи тривають, й кількість знайдених загиблих постійно зростає.
Форум