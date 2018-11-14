В Пентагоні серйозно поставились до ідеї створити "Форт Трампа" в Польщі для стримування Росії

Обговорення стосовно створення великої американської військової бази в Польщі просунулись у вівторок, після зустрічі в Пентагоні, на якій обговорювали пропозицію Варшави.

"Голова Пентагону США Маттіс прийняв міністра оборони Польщі Маріуша Блащака в Пентагоні вчора. Вони обговорили питання міцної співпраці в сфері оборони між США та Польщею і продовження двосторонньої співпраці в рамках НАТО для стримування Росії", - йдеться в повідомленні Пентагону у Twitter.

"Ми працюємо над деталями пропозиції і над тим, як найкраще підтримати єдність альянсу, безпеку альянсу та зміцнювати двосторонні відносини", - заявив міністр оборони США Джим Маттіс перед переговорами з польським колегою Маріушем Блащаком.

Польща запропонувала 2 мільярди доларів на підтримку фінансування побудови об'єкта, де можуть на постійній основі розміщуватись військові та їх сім'ї. Президент Польщі Анджей Дуда запропонував назвати нову базу "Форт Трамп", пише американське оборонне видання Stars and Stripes.

Після зустрічі з Маттісом, Блащак сказав польським ЗМІ, що "пропозиція стосовно постійної присутності збройних сил США в Польщі було добре сприйнято".

Польські посадовці вважають, що постійна присутність збройних сил США стане більш потужним стримуючим фактором для агресії Росії, аніж розміщення підрозділів на ротаційній основі.

З 2014 року США та НАТО посилили свою присутність у Польщі. США має базу командування в Познані та ротаційні танкові бригади на різних військових базах і додатково 1 000 військових біля польського кордону з російським анклавом в Калінінграді.

Блащак заявив, що Пентагон до березня планує оцінити питання розміщення додаткових військових США на сході країни.

Прихильники розміщення постійного американського контингенту в Польщі стверджують, що це стримує Москву від перевірки рішучості НАТО. Військових коледж сухопутних сил в 2017 році також провів оцінку, де вказувалось, що постійне розташування військових в Європі більш дешеве, ніж їх постійна ротація.

Інші стверджують, що у випадку конфлікту з Росією, військові, які базуються біля російського кордону стануть легкою ціллю для далекобійної зброї Москви, а також становлять ризики ескалації, пише видання.

Все ж до пропозиції Варшави поставились серйозно. "Ми сьогодні обговоримо це детально, - заявив Маттіс. – Очевидно, що ми обговоримо це і з союзниками".

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