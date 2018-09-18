«Форт Трамп». Польща пропонує США два мільярди доларів на відкриття військової бази

Президент Польщі Анджей Дуда закликав президента Дональда Трампа перекинути значну кількість американських військ та військової техніки до Польщі. Про це Дуда заявив у вівторок під час спільної прес-конференції. Дуда запропонував США створити постійну військову базу і називати її «Форт Трамп», повідомляє CNN.

«Я запрошую вас розміщувати більше американських військових підрозділів у Польщі», – сказав Дуда, назвавши присутність США «гарантом безпеки».

Президент запропонував нам набагато більше двох мільярдів доларів

Дуда запропонував побудувати постійну американську базу в Польщі і заявив, що назвав би її «Форт Трамп».

«Я твердо вірю, що це можливо», – підкреслив Дуда, зазначаючи, що це буде в інтересах США і Польщі.

Трамп зауважив, що він розглядає запит Польщі про створення постійної американської бази в цій країні, але додав, що Польща «заплатить Сполученим Штатам».

Трамп зауважив, що він розглядає запит Польщі про створення постійної американської бази у цій країні

Трамп заявив, що Дуда запропонував США понад два мільярди доларів, щоб створити базу в Польщі.

«Він заплатитить Сполученим Штатам, тобто Польща заплатить мільярди доларів за базу, – сказав Трамп. – Ми дивимося на це все більше і більше з точки зору захисту справді багатих країн».

«Президент запропонував нам набагато більше двох мільярдів доларів», – наголосив Трамп.

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