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США

«Форт Трамп». Польща пропонує США два мільярди доларів на відкриття військової бази

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Президент Польщі Анджей Дуда закликав президента Дональда Трампа перекинути значну кількість американських військ та військової техніки до Польщі. Про це Дуда заявив у вівторок під час спільної прес-конференції. Дуда запропонував США створити постійну військову базу і називати її «Форт Трамп», повідомляє CNN.

«Я запрошую вас розміщувати більше американських військових підрозділів у Польщі», – сказав Дуда, назвавши присутність США «гарантом безпеки».

Президент запропонував нам набагато більше двох мільярдів доларів

Дуда запропонував побудувати постійну американську базу в Польщі і заявив, що назвав би її «Форт Трамп».

«Я твердо вірю, що це можливо», – підкреслив Дуда, зазначаючи, що це буде в інтересах США і Польщі.

Трамп зауважив, що він розглядає запит Польщі про створення постійної американської бази в цій країні, але додав, що Польща «заплатить Сполученим Штатам».

Трамп зауважив, що він розглядає запит Польщі про створення постійної американської бази у цій країні

Трамп заявив, що Дуда запропонував США понад два мільярди доларів, щоб створити базу в Польщі.

«Він заплатитить Сполученим Штатам, тобто Польща заплатить мільярди доларів за базу, – сказав Трамп. – Ми дивимося на це все більше і більше з точки зору захисту справді багатих країн».

«Президент запропонував нам набагато більше двох мільярдів доларів», – наголосив Трамп.

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Трамп наказав декласифікувати документи пов’язанi із розслідуванням російського втручання у президентські вибори. Відео
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Трамп наказав декласифікувати документи пов’язанi із розслідуванням російського втручання у президентські вибори. Відео

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