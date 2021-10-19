"Нас не залякати". ЄС та Польща сперечаються стосовно європейського права

Єврокомісія розглядає варіанти можливих дій у відповідь, після того, як Конституційний суд Польщі піддав сумніву вищий статус європейських законів. Цього місяця суд вирішив, що Конституція держави має вищий правовий статус ніж право ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала рішення польського суду "прямим викликом єдності ЄС".

У виступі в Європарламенті у вівторок фон дер Ляєн заявила, що ЄС занепокоєнний щодо "незалежності судової системи" в Польщі і що рішення Конституційного суду "має прямий вплив на захист судової сиистеми".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав у вівторок, що Польща очікує на конструктивний діалог з ЄС. Він підтвердив висновок суду, що найвищим законом в Польщі є Конституція і додав: "Нас не залякати".

В статті використано матеріали АР, Reuters.

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