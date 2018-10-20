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Польща подала офіційний запит на купівлю ракетної системи США

  • Голос Америки
Високомобільна артилерійська ракетна система M142

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Згідно до оголошення Міністерства оборони Польщі від 19 жовтня, країна надала лист до США з запитом на купівлю високомобільної артилерійської ракетної системи M142, або HIMARS, повідомляє оборонне видання Defensenews.

Країна ще в липні заявила, що планує прискорити закупівлю системи.

Польща планувала закупити системи виробництва компанії Lockheed Martin ще з 2015 року, однак, початкові плани спільного виробництва зіткнулись з перепонами у переговорах.

Румунія стала першою cхідноєвропейською країною, яка придбала HIMARS. Польща стане другою


Цього літа країна оголосила про своє рішення закупити систему HIMARS у уряду США через прямі військові закупівлі, подібно до того, як зробила раніше цього року Румунія.

Румунія стала першою cхідноєвропейською країною, яка придбала HIMARS. Польща стане другою.

Обидві країни, як і решта країн Східної Європи працюють над зміцненням протиповітряної оборони, щоб стримувати російську агресію в регіоні, що постала після незаконної анексії Криму Росією.

Державний департамент в листопаді 2017 року надав дозволи на можливий продаж 56 пускових систем HIMARS на суму 250 мільйонів доларів.

Американська система ПРО Patriot
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Польща завершила першу фазу закупівлі американської системи ПРО Patriot


Польща також уклала офіціну угоду цього року про купівлю оборонної системи Patriot у США.

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