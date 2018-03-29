Польща завершила першу фазу закупівлі американської системи ПРО Patriot

Державний департамент США привітав завершення першої фази закупівлі Польщею американської системи протиракетної оборони Patriot, йдеться в офіційній заяві відомства. Відповідну угоду було підписано у Варшаві. Вартість закупвлі складає 4,6 мільярда доларів і включає нову сучасну систему командування та контролю польської системи повітряної оборони, повідомляється в заяві.

Підписання цієї угоди посилить безпеку та можливості США, Польщі та НАТО на східному фланзі Альянсу, заявила речниця Держдепу Гедер Науерт.

Закупівля є частиною польських інвестиції до фінансування тягаря колективного захисту через програму модернізації, якій Польща присвячує більше 20 відсотків оборонного бюджету і є втіленням тих заяв, які були зроблені під час зустрічі президентів Трампа та Дуди у Варшаві в липні 2017 року, відзначається в заяві Дежрдепу. Це також створює робочі місця як в США, так і в Польщі

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