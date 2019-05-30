Польща купує винищувачі F-35, а Туреччина ризикує втратити участь в проекті

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив 28 травня, що його міністерство "надсилає запит сьогодні" до США стосовно планів закупівлі 32-х американських винищувачів F-35A, повідомляє оборонне видання США Defense News, посилаючись на інформацію польського сайту Defence24.pls.

Міністерство планує замінити радянські Су-22 та Міг-29 на винищувачі п'ятого покоління. "Я дбаю про заміну пострадянського обладнання в польських ВПС на найбільш сучасну", - заявив Блащак, виступаючи на конференції у Варшаві.

Варшава планує витратити біля 48 мільярдів доларів США на нову зброю та устаткування до 2026 року

Згідно до плану військової модернізації, Варшава планує витратити біля 48 мільярдів доларів США на нову зброю та устаткування до 2026 року.

Водночас, надходять повідомлення, що Сполучені Штати розглядають можливість припинити навчання турецьких пілотів управлінню F-35, через плани Анкари закупити російські системи протиракетної оборони. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на поінформовані джерела.

"Вашингтон сигналізує, що хоча він не прагне розривати військові зв'язки з Туреччиною, він готовий на це піти, якщо Анкара не змінить свою думку стосовно закупівлі С-400", - говорить Сонер Кагаптай, директор турецької програми американського аналітичного центру Washington Institute.

США неодноразово попереджали Туреччину про негативні наслідки анонсованої закупівлі С-400 а також заявляли, що придбання С-400 несумісне з F-35 і наражає на ризики участь Туреччини в програмі F-35.

В програмі F-35 брало участь дванадцять країн. Туреччина - не просто покупець F-35, а країна-партнер створення цього проекту. Дев'ять країн брали участь в розробці літака, включаючи США, Туреччину, Великобританію, Італію, Нідерланди, Канаду, Австралію, Данію та Норвегію. Всі ці країни, крім Канади, Данії та Туреччини, вже отримують поставки F-35. Ізраїль, Японія та Південна Корея також отримали літаки через військових продаж.

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