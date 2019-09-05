Польща подала запит до США на закупівлю Джавелінів, транспортних літаків

Польща надіслала два запити до Агенції США зі співпраці в сфері безпеки на закупівлю протитанкових установок Джавелін та п'яти літаків С-130Н "Геркулес", пише оборонне видання DefenseNews.

Відповідні запити під час військового шоу 3 вересня підписав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Польща планує придбати 60 пускових установок і біля 185 ракет. Польські військово-повітряні сили наразі мають п'ять літаків С-130Н "Геркулес" і планують подвоїти їх кількість.

На тій же виставці, Європейський ракетний консорціум MBDA та польська оборонна корпорація PGZ підписали угоду зі співпраці з розробки протитанкової зброї, яка могла б замінити протитанкові ракетні комплекси радянського зразка 9М14 "Малютка", що розміщаються на броньованих машинах, повідомляє The Drive.

Після незаконної анексії Криму Росією та агресії на Донбасі, Польща вживає активних кроків з посилення власної оборони.

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