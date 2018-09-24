ЄС ініціював позов, щоб захистити незалежність суду в Польщі

Європейський союз подав на Польщу до вищого судового органу ЄС після того, як правляча партія Польщі провела судову реформу, яка, на думку ЄС, порушує незалежність судів.

"Європейська комісія вважає, що закон Польщі з Верховного суду не відповідає законам ЄС адже він підриває принцип незалежності судів і не забезпечує захист суддів", - йдеться в оголошенні ЄС.

Новий польський закон зменшує пенсійний вік суддів Верховного суду з 70 до 65 років, що створює ризик примусової відставки для 27 з 72 діючих суддів. Повноваження голови Верховного суду будуть припиненні передчасно.

Комісія звернулась до суду в Люксембурзі з запитом про призупинення запровадження закону до часу коли буде винесено рішення, яке попередить примусове звільнення суддів і призначення нових на їх місце.

Членство Польщі в Європейській мережі судових рад (ENCJ) було призупинено в понеділок, через рішення цього органу, що польська рада більше не є незалежною, бо тепер її призначають політики, а не судді, як це було раніше, повідомляє Reuters.

Ситуація в Польщі нагадує Угорщину, проти якої Європейський парламент запровадив обмеження на початку цього місяця через порушення правил ЄС в сфері демократії, прав громадян та запобігання корупції.

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