Помер Люк Перрі - зірка серіалу 90-х "Район Беверлі Гіллз"

У Каліфорнії помер актор Люк Перрі, відомий за роллю Ділана у серіалі 90-х "Район Беверлі Гіллз" (оригінальна назва - "Beverly Hills, 90210").
Як повідомив представник Перрі, коли актор помирав, із ним була його родина: діти, подруга, колишня дружина, брат, сестра й вітчим.
Менш ніж тиждень тому 52-річного актора доправили до лікарні у Лос-Анджелесі із масштабним серцевим нападом.
Люк Перрі знявся у десятках фільмів і телесеріалів, але українським глядачам, передусім, запам'ятався роботою у серіалі "Район Беверлі Гіллз", який виходив на екрани з 1990 по 2000 роки.
Нещодавно було оголошено про перезапуск серіалу, однак невідомо, чи Перрі мав зніматись там.
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