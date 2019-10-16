У Конгресі свідчить екс-помічник Помпео

Перед комітетами Палати представників Конгресу США у середу свідчить Майкл Маккінлі, колишній помічник державного секретаря США Майка Помпео.

Маккінлі за 37 років дипломатичної служби працював в Бразилії та Афганістані, не маючи прямого стосунку до справи навколо України. Однак, він може надати нову інформацію про те, як цю ситуацію обговорювали в Держдепартаменті.

Майкл Маккінлі пішов у відставку з Держдепу на початку жовтня. Серед причин відставки називають невдоволення серед співробітників Державного департаменту ставленням до кар'єрних дипломатів і поширене уявлення про те, що Держсекретар Помпео не зміг захистити від нападок дипломатів, які опинились в центрі скандалу з Україною і особливо колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Хоча Україна не входила безпосередньо у сферу відповідальності Маккінлі, посадовець відповідав за зв'язок Держсекретаря з кар'єрними дипломатами.

"Як і багатьох інших, його розчарувала нестача публічної підтримки від Держсекретаря дипломатам, які фігурували в неоднозначних ситуаціях щодо України і яких викликали для дачі свідчень в Комітетах Палати представників, що проводять розслідування дій Трампа та його юриста Джуліані в рамках процедури імпічменту. Особливе занепокоєння викликала ситуація з Марі Йованович, посла США до України, яку Помпео відкликав з посади, коли ЗМІ правого крила звинуватили її у нелояльності", - пише The Washington Post.

На захист Йованович також виступили більше 50 жінок, які раніше обіймали посади послів США у різних країнах. Вони звернулись до президента США Дональда Трампа та держсекретаря США Майка Помпео з закликом захистити дипломатів від політичної помсти. Лист, про який першим повідомив NBC News, також підписала діючий посол США Кетрін Еберт-Грей з обмовкою, що її думка може не представляти позицію уряду США.

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