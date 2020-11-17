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США оголосили про виділення додаткової допомоги в зв'язку з кризою в Нагірному Карабасі

Майк Помпео з Вселенським православним патріархом Варфоломієм I у Стамбулі, 17 листопада 2020

Держсекретар США Майк Помпео привітав припинення збройних зіткнень між Вірменією і Азербайджаном в Нагірному Карабасі і оголосив про виділення додаткової гуманітарної допомоги для постраждалих в результаті конфлікту.

«З самого початку недавніх бойових дій Сполучені Штати закликали до припинення насильства і засуджували військову ескалацію, яка призвела до значних жертв, в тому числі серед цивільного населення, - йдеться в заяві держсекретаря. - Ми ще раз висловлюємо співчуття сім'ям загиблих і поранених і закликаємо всі сторони дотримуватися своїх зобов'язань у відповідності до міжнародного законодавства, в тому числі в гуманітарній сфері».

Сьогодні державний секретар США перебуває із офіційним візитом у Грузії. Він прибув туди із Туреччини, де, як повідомляє Державний департамент, Помпео обговорював питання релігійної свободи.

«Припинення бойових дій - лише перший крок до мирного врегулювання Нагірно-Карабаського конфлікту шляхом переговорів, - констатував Помпео. - Ми закликаємо сторони якнайскоріше відновити взаємодію з співголовами Мінської групи Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) для пошуку міцного і стійкого політичного рішення Нагірно-Карабаського конфлікту на основі принципів Гельсінського заключного акту в плані незастосування сили або загрози її застосування, територіальної цілісності, а також самовизначення і рівноправності народів. В якості співголови Мінської групи ОБСЄ Сполучені Штати як і раніше повністю залучені до цих зусиль».

Помпео повідомив, що США виділять 5 мільйонів доларів в якості гуманітарної допомоги для підтримки зусиль Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних організацій з надання допомоги людям, постраждалим в результаті недавніх бойових дій. З урахуванням цієї суми гуманітарна допомога, виділена США Вірменії та Азербайджану з 2019 фіскального року, складе більше 10 мільйонів доларів. Близько 3,9 мільйона доларів було виділено на зусилля по боротьбі з пандемією коронавірусу, допомогу мігрантам і вимушеним переселенцям, а також громадам, які їх приймають.

Нова допомога, яка надається Державним департаментом та Агентством США з міжнародного розвитку, буде підтримувати зусилля щодо забезпечення постраждалих від конфлікту продовольством, медичною допомогою, житлом і іншою допомогою. Держсекретар також відзначив внесок партнерів і закликав інші держави приєднатися до цих зусиль.

Як повідомляє "Радіо Свобода", президент Вірменії Армен Саркісян закликав провести дострокові парламентські вибори, пояснивши це необхідністю врегулювати політичну кризу в Нагірному Карабасі.

Вибори «врятують країну від потрясінь» після шеститижневого конфлікту, який призвів до територіальних втрат для Вірменії в Нагірному Карабасі і його околицях, заявив Саркісян в телевізійному зверненні, давши зрозуміти, що голова уряду країни Нікол Пашинян, на його думку, має піти у відставку.

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