Помпео йде на карантин через контакт з хворим на COVID-19

Прес-служба Держдепартаменту США у середу повідомила, що держсекретар Майк Помпео йде на карантин після контакту з носієм коронавірусу.

«Було встановлено, що держсекретар Помпео контактував з людиною, у якого було діагностовано коронавірус, - йдеться в офіційній заяві відомства. - З міркувань конфіденційності, ми не можемо назвати ім'я цієї людини. Держсекретар здав аналіз, і він показав негативний результат. Відповідно до рекомендацій Центрів по контролю і профілактиці захворювань, він буде дотримуватися карантину. Лікарі Держдепартаменту уважно стежать за його станом».

Як повідмоляє видання The Washington Post, у понеділок Помпео та його дружина організували прийняття для дипломатів. Заходу передувала критика з боку офіційних осіб та законодавців США. Подію відвідали кілька десятків осіб, хоча запрошення отримали сотні, а сам Помео скасував заплпнований виступ.

Як повідомляє The Washington Post, сенатор-демократ Роберт Менендес заявив, що подібні вечірки становлять значний ризик для здоров'я, не лише для відвідувачів, але і для працівників, які повинні обслуговувати ції події, та співпробітників Держдепу, які можуть відчувати тиск, що вони повинні відвідати подію.

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