Помпео: Компартія Китаю прагне заволодіти результатами наукових і технологічних розробок у США

Комуністична влада КНР прагне заволодіти результатами наукових і технологічних розробок у США і розвиває активну діяльність в цьому напрямку. Про це держсекретар США Майк Помпео заявив у середу в Технологічному інституті штату Джорджія (Атланта) у ході виступу, який був присвячений викликам національній безпеці США і академічним свободам у країні з боку Китаю.

Держсекретар США зупинився на заходах, які вживаються в США з метою покласти край незаконним практикам, які направляються з Пекіна.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначив і прагнення керівництва КНР використовувати етнічних китайців, що проживають за кордоном для отримання інформації про демократичних активістів і дисидентів з Китаю.

Помпео розповів про дії китайського керівництва по культивуванню прокитайські політичних переконань в студентському середовищі США, особливо відзначивши роль посольства КНР і низки місцевих консульств в координації подібної діяльності.

Держсекретар підкреслив, що США не дозволять режиму КНР здійснювати промивання мізків серед студентів. Однак, зазначив він, в боротьбі з цією небезпекою державі необхідна допомога університетської спільноти.

Нагадаємо, що раніше цього місяця, виступаючи на міністерській нараді НАТО, Помпео підкреслив небезпеку, яку представляє правляча в Китаї компартія для безпеки союзників США.

Раніше директор національної розвідки Джон Реткліфф назвав Китай головною загрозою для свободи і демократії з часів Другої світової війни.

«Пекін готується до невизначеного терміну конфронтації з США, - написав Реткліфф в статті для Wall Street Journal, - Вашингтону також слід бути готовим».

Більше 1000 дослідників з КНР останнім часом покинули Сполучені Штати на тлі активної боротьби США з крадіжками технологій, повідомляють високопоставлені джерела в службах безпеки.

Як розповів начальник відділу національної безпеки Міністерства юстиції США Джон Демерс, виступаючи на заході аналітичного центру Aspen Institute, дослідники покинули країну, коли Мін'юст порушив кілька кримінальних справ стосовно китайських агентів за підозрою в промисловому і технологічному шпигунстві.

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