Білий дім не заперечує, що Майк Помпео таємно відвідав у Північну Корею

Директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео, згідно з неофіційними повідомленнями, таємно відвідав Пхеньян і зустрічався з Кім Чен Ином, щоб підготувати можливу зустріч Дональда Трампа з північнокорейським керівником.

Пезидент Трамп призначив Майка Помпео на посаду державного секретаря замість усуненого у березні Рекса Тіллерсона, але кандидатура Помпео ще має пройти процедуру затвердження у Сенаті.

Спочатку часопис Washington Post, а потім інші американські ЗМІ, посилаючись на неназваних посадовців, повідомили, що поїздка ймовірно відбулася у перші дні квітня.

Президент Трамп непрямо визнав, що США напряму контактували з Пхеньяном на високому рівні.

Тим часом Південна Корея оголосила у середу, що працює над укладенням мирного договору з Північною Кореєю навзамін перемир’ю, що діє на півострові з часу війни 1950-53 року.

На переговорах Дональда Трампа з японським прем’єр-міністром Сіндзо Абе напередодні журналісти запитали президента, чи проводив він переговори з Кім Чен Ином. Трамп, усміхнувшись, сказав: “Так”.

Кількома хвилинами згодом президента знову запитали про це і він відповів, що були “переговори на найвищому рівні”, що “вони проходять дуже добре” і запропонував “подивитися, що буде далі”.

Одразу ж по тому прес-секретар Білого дому Сара Сандерс також відмовилася підтверджувати прямі переговори президента, або чільних американських представників з Кім Чен Ином.

“Стосовно переговорів з керівником Кім Чен Ином: президент сказав, що відбулися переговори на найвищому рівні і додав, що вони були не з ним напряму”, - вказала пані Сандерс в електронному листі репортерам.

Президент також додав, що підтримав переговори Південної Кореї з Північною Кореєю про укладення мирного договору, який офіційно поклав би край війні на півострові.

Наприкінці квітня має відбутися зустріч керівників двох корейських держав.

Президент Дональд Трамп минулого місяця викликав величезну міжнародну увагу, погодившись на небувалі прямі переговори керівників США та КНДР.

Він казав, що саміт може відбутися в одній з третіх країн на початку червня, або раніше.

Аналітики припускають, що така зустріч можлива у Європі, у демілітаризованій зоні, що розділяє Корейський півострів, у Пекіні, чи в іншій азійській країні, або на одному з маленьких островів, чи, навіть, на судні в міжнародних водах.

Упродовж більшої частини існування Північна Корея залишалася ізольованою державою, яку критикували за масові порушення прав людини, за розробку ядерної зброї та зневагу до санкцій ООН і до міжнародних законів.

Північна Корея здійснила низку ядерних випробувань і стверджує, що має ракети, здатні досягти території США.

Найближчим союзником Північної Кореї залишається Китай.

Минулого місяця Кім Чен Ин таємно відвідав Пекін і, згідно з неофіційними повідомленнями, китайський президент Сі Цзіньпін незабаром планує відвідати Пхеньян.

Дивіться також: Російські хакери заразили вірусами роутери та розподільні інтернет-системи у США та Британії