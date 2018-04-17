На Флориді проходить зустріч президента Дональда Трампа з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе

У вівторок, у приватній резиденції президента на Флориді, розпочинаються дводенні переговори Данальда Трампа з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Білий дім висловив надію, що розмови будуть «дуже позитивні».

У розмові з журналістами на борту президентського літака, прес-секретар Білого дому Сара Гакабі Сандерс заявила, що розмови між обома лідерами «зосереджуватимуться головно на підготовці до переговорів з Північною Кореєю, а також на питаннях торгівлі».

Трамп і Абе знають один одного дуже добре. Прем’єр-міністр Японії є тим іноземним лідером, з яким Дональд Трамп розмовляв найчастіше під час свого президентства.

Трамп і Абе розділяють спільне занепокоєння, яке пов’язане з Північною Кореєю, зокрема щодо її програми розробки балістичних ракет і виготовлення ядерної зброї, над якими вона працює всупереч забороні і міжнародним санкціям.

У час підготовки до безпрецедентного саміту Трампа з Кім Чен Ином японський керівник хоче обміркувати важливі питання.

Перед відльотом до США прем’єр-міністр заявив, що він хоче підтвердження позиції США щодо чинення тиску на Північну Корею, щоб вона назавжди відмовилася від програм розробки балістичних ракет і ядерної зброї.

Однією з пріоритетних тем переговорів є доля японських громадян, яких протягом десятиліть викрала Північна Корея.

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