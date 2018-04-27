Жорстка заява щодо Росії нового Держсекретаря США

Росія погрожує країнам НАТО, повернення до звичайного режиму відносин із нею неможливе доки Москва не продемонструє зміни у свої поведінці і не стане дотримуватись міжнародного права. Про це Державний секретар США Майк Помпео заявив у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Як відомо, менш ніж через добу після вступу на посаду, держсекретар США Майк Помпео прибув на засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.

"Лише 12 годин на роботі, держсекретар Помпео прибув до НАТО і проведе повний день зустрічей", - оголосила речниця Держдепу Гедер Науерт в Twitter.

"Росія погрожує союзникам по НАТО та нашим партнерам і військово, як це показали її вторгнення до Грузії у 2008-му році та України у 2014-му, так і через агресивну кампанію спрямовану на підрив демократичних інститутів Заходу. З огляду на неприйнятні дії Росії, НАТО є більш незамінним, ніж будь-коли. Члени НАТО погоджуються, що використання Росією бойової хімічної речовини скоєне нею на території Великої Британії було безвідповідальним вчинком, який поставив під загрозу життя невинних цивільних осіб", - сказав Помпео.

"США чітко заявили, що НАТО не повернеться до звичайного режиму у відносинах із Росією доки офіційна Москва не продемонструє зміни у свої поведінці і не стане дотримуватись міжнародного права ", - заявив Помпео.

Як відзначають американські оглядачі, перші заяви Помпео дають НАТО чіткий сигнал про відданість американської адміністрації Альянсу. Відносини між НАТО та Вашингтоном пройшли через непростий період після низки заяв президента Трампа про незадоволення рівнем витрат країн-членів НАТО на оборону та тим, що левова частка бюджету Альянсу фінансується Америкою.

Як стало відомо у п'ятницю, Державний секретар Майк Помпео поділяє незадоволення президента США, наприклад, витратами Німеччини на оборону.

Помпео також заявив, що США можуть вийти із угоди щодо ядерної програми Ірану, якщо її не буде суттєво переглянуто. Президент США Трамп тривалий час називав ядерну угоду Барака Обами з Іраном невигідною для США. Між тим союзники США підтримують дану угоду, вказуючи на те, що вона дозволила зупинити військову ядерну програму Ірану і просто не має альтернатив.

Президент США Трамп, серед іншого, обурювався тим, що угода не включала заборону на випробування Іраном ракет здатних нести ядерну зброю. Днями він заявив, що у разі відновлення Іраном військової ядерної програми країна матиме проблеми з якими ще ніколи не стикалась.

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