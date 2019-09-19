Помпео заявив, що отримав важливу інформацію стосовно ударів по саудівських нафтових об'єктах

Я дуже серйозно заявляю, що ми не хочемо війни. Ми не хочемо брати участь у військовій конфронтації. Але ми, не вагаючись ні секунди, будемо захищати свою територію.



Держсекретар Майк Помпео в четвер заявив, що після серії зустрічей з лідерами Саудівської Аравії і ОАЕ отримав певну «важливу інформацію» для президента Дональда Трампа, пов’язану з нещодавніми ударами по саудівських нафтових об'єктах.

За словами головного американського дипломата, існує «колосальний консенсус» з приводу того, що відповідальність за атаки несе Іран. При цьому Помпео не дав зрозуміти, якою може бути відповідь США.

Виступаючи після зустрічі з наслідним принцом ОАЕ Шейхом Мухаммедом бін Зайдом, Помпео сказав: «Ми як і раніше намагаємося вибудувати коаліцію в дипломатичних рамках. У той час, як міністр закордонних справ Ірану загрожує повномасштабною війною і загрожує битися до останнього американця, ми намагаємося сформувати коаліцію, націлену на досягнення миру».

Ми б хотіли мирного вирішення.



«Ми б хотіли мирного вирішення, - додав він. - Я сподіваюся, що Ісламська Республіка Іран має такий самий погляд на ситуацію».

Раніше міністр закордонних справ Ірану Мухаммад Джавад Заріф в інтерв'ю CNN сказав, що будь-який військовий удар по Ірану з боку США або Саудівської Аравії спричинить за собою «повномасштабну війну».

«Я дуже серйозно заявляю, що ми не хочемо війни. Ми не хочемо брати участь у військовій конфронтації. Але ми, не вагаючись ні секунди, будемо захищати свою територію», - сказав Заріф. Нагадаємо, Іран заперечує свою причетність до атак в Саудівській Аравії.

Раніше Заріф опублікував повідомлення в «Твіттері», в якому висловив припущення, що деякі представники влади США і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу намагаються розв'язати війну проти Ірану, вводячи Трампа в оману.

«Заради їхнього власного блага, нехай моляться, щоб вони не отримали того, чого домагаються», - написав Заріф.

Після зустрічі з представниками саудівської влади в середу Помпео підкреслив: «Сполучені Штати підтримують Саудівську Аравію і її право захищати себе».

З усіх представників адміністрації Трампа Помпео найбільш рішуче говорить про відповідальність Ірану за атаки.

Є безліч варіантів. Є радикальний варіант і є варіанти не настільки різкі.



Сам Трамп дає неоднозначні коментарі. «Є безліч варіантів. Є радикальний варіант і є варіанти не настільки різкі. Подивимося, - сказав Трамп в середу. -Під радикальним варіантом я розумію війну». «Ми знаходимося в дуже сильній позиції», - додав він.

Трамп також повідомив, що доручив міністерству фінансів «істотно посилити санкції» проти Ірану.