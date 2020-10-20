Помпео вказав, що російські військові здійснювали злам енергетичної мережі України, застосували вірус "НеПетя"

Державний секретар США Майк Помпео у понеділок наголосив на рішучості США щодо притягнення Росії до відповідальності за шкідливу кібердіяльність.

"Російські військові кібероперативники здійснили злам енергетичної мережі в Україні, цілили у Олімпійські ігри 2018-го року та здійснили NotPetya, найбільш успішний кібернапад в історії. Висунення офіційних звинувачень сьогодні демонструє рішучість США притягнути Росії до відповідальності за шкділиву кібер активність", - йдеться у заяві Майка Помпео у Twitter.

Напередодні уряди Сполучених Штатів Америки та Великої Британії офіційно звинуватили Головне розвідувальне управління Міністерства оборони Росії у низці масштабних міжнародних кібернападів здійснених упродовж понад 5 років.

Заступник міністра юстиції США Демеср заявив у понеділок, що "жодна країна не використовує свої кіберпотужності настільки ж зловмисно та безвідповідально як Росія".

Міністерство юстиції США заявило, що висуває обвинувачення проти шістьох службовців ГРУ за «вламування в комп’ютери і за напади з метою підтримки намагань російського уряду підірвати, помститися, або якимось чином дестабілізувати: 1. Україну; 2. Грузію; 3. Вибори у Франції; 4. Спроби притягнути Росію до відповідальності за використання нервово-паралітичної речовини військового зразка «Новічок» на території інших країн; 5. Зимову Олімпіаду 2018 року в Пхьончхані після того, як російським спортсменам заборонили виступати під їхнім національним прапором внаслідок підтримуваних російським урядом спроб використання допінгу».

Дії уряду США підтримав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

"Литва рішуче підтримує дії США спрямовані на притягнення офіцерів ГРУ Росії до відповідальності за їх кримінальну діяльність у кіберпросторі. Подібні шкідливі дії не можна терпіти", - твітує Лінкявічус.

Дивіться також: До виборів у США залишається 15 днів, але 28 мільйонів американців уже проголосували