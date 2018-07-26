Держсекретар США розповів Сенату про захист стратегічних інтересів Америки в Україні

США формалізували політику невизнання анексії Криму у середу 25-го липня. Того ж дня державний секретар США підтвердив це сенаторам на слуханнях у Конгресі на тему американської політики в Росії та Північній Кореї. Голава зовнішньополітичного відомства розповів законодавцям про необхідність нових санкцій щодо Росії та заявив, що Росія має вийти з Криму та поважати суверенітет України.

Щодо України, за словами Помпео, Росія та США залишились при своїх попередніх позиціях

Загалом слухання у Сенатському комітеті з питань закордонних відносин склалися для посадовця дуже непросто. Йому раз за разом доводилося пояснювати, чому президент США Трамп робить заяви, які здавалося б суперечать політиці його ж Адміністрації.

Помпео наголосив, що рішення Адміністрації є віддзеркаленням позиції президента, але не став пояснювати, чому президент все ж робить заяви, які видаються недружніми щодо союзників США та американської розвідки, але примирливими щодо супротивників Америки.

"Сполучені Штати закликають Росію поважати принципи, які вони заявляють, що дотримуються, і припинити окупацію Криму. Я хочу запевнити цей комітет, що Сполучені Штати не визнають і не вИзнають претензії Кремля на анексію Криму. Ми разом із нашими союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою підтримуємо Україну та її територіальну цілісність. Не буде послаблень санкцій, пов’язаних з Кримом, поки Росія не поверне контроль на Кримським півостровом Україні", - відзначив Помпео у Сенаті.

Попри вже зроблену роботу, ми маємо ефективно збільшувати ціну цих шкідливих дій Росії, і переконати Володимира Путіна, що не в його інтересах продовжувати ці дії

Сенаторів у першу чергу цікавило: про що саме Дональд Трамп та Володимир Путін говорили у Гельсінкі за закритими дверима дві години?

Майк Помпео непрямо відповідав на це питання. У нього виникла ціла перепалка із демократом Робертом Менендезом.

"Коли у президента була можливість, чи він сказав Путіну прямо у вічі: ми не визнаємо вашої анексії Криму, ми не визнаємо продовження ваших військових дій в східній Україні, і за це передбачені наслідки", - запитав Роберт Менендез, сенатор-демократ.

"Президент був дуже чіткий з президентом Путіним щодо американської позиції. Позиція США – це позиція Адміністрації Трампа, і він говорив про неї дуже чітко і впевнено на зустрічі з Володимиром Путіним", - відповів Помпео.

"Він вам про це сказав?", - повторив запитання Менендез.

"Сенаторе, я вам кажу, про що він мав розмову з Володимиром Путіним, і кажу, якою є американська позиція сьогодні", - відповідав Помпео.

Я особисто дав чітко зрозуміти росіянам, що за втручання у наші демократичні процеси вибори будуть "жорстокі наслідки"

Помпео запевнив сенаторів, що готовий посилювати санкції проти Росії.

"Попри вже зроблену роботу, ми маємо ефективно збільшувати ціну цих шкідливих дій Росії, і переконати Володимира Путіна, що не в його інтересах продовжувати ці дії. Я дуже добре розумію, хто такий Володимир Путін, знаю його історію, і це завдання для нашого уряду", - заявив посадовець.

Помпео також повідомив, що у Гельсінкі, Дональд Трамп та Володимир Путін досягли три домовленості. Перше – активізувати бізнес зв’язки.

"Президент попросив нас розглянути можливість створення ради із протидії тероризму. І ми шукаємо також, чого можна досягти по Сирії щодо повернення переселенців, зменшення рівня насильства…", - сказав державний секретар США.

У Гельсінкі ми захищали американські стратегічні інтереси в Сирії та Україні

Помпео також наголосив, що послаблення санкцій щодо Росії не буде, як і змін у питанні Акту Магнітського.

Щодо України, за словами Помпео, Росія та США залишились при своїх попередніх позиціях.

"Американська політика тут не змінилась", - наголосив Помпео.

Помпео також заявив, що особисто попередив росіян про «жорстокі наслідки» за втручання в американські вибори.





"У Гельсінкі ми захищали американські стратегічні інтереси в Сирії та Україні. І я особисто дав чітко зрозуміти росіянам, що за втручання у наші демократичні процеси вибори будуть "жорстокі наслідки", - заявив державний секретар США.

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