Група республіканців ініціювала імпічмент ключового посадовця в розслідуванні втручання Росії

11 республіканців із Палати представників Конгресу США підняли питання про імпічмент заступника міністра юстиції США Рода Розенстіна.

Вони звинувачують Розенстіна у приховуванні від законодавців інформації в процесі розслідування російського втручання в американські вибори 2016 року.

Раніше відставка Розенстіна та заміна його на посаді називались оглядачами першим кроком до припинення роботи Мюллера​

Саме Розенстін призначив незалежного прокурора США Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії та перевіряє закиди про можливу координацію дій між виборчим штабом Дональда Трампа та урядом Росії під час виборів президента США. Раніше відставка Розенстіна та заміна його на посаді називались оглядачами першим кроком до припинення роботи Мюллера.

Резолюція 11 респубілканців-консерваторів, яких відносять до кола найближчих союзників президента Трампа, наполягає на тому, що заступник міністра юстиції приховував інформацію розслідування від Конгресу, ігнорував вимоги з'явитись у парламенті та зловживав актом про негласне спостереження у цілях зовнішньої розвідки (FISA).

"За кілька хвилин Палата представників офіційно заявить, що ви не відповіли на запити окремої та рівноправної гілки влади, ухились від свідчень та у вас є сім днів на те, щоб виправитись" – заявив напередодні оприлюднення резолюції один із консервативних республіканських критиків Розенстіна Джим Джордан.

"Ми не можемо отримати відповіді для американського народу, якщо ми не отримаємо відповідей від Мінюсту" - написав Джордан у Twitter.

Ви не відповіли на запити окремої та рівноправної гілки влади, ухились від свідчень та у вас є сім днів на те, щоб виправитись - заявляє законодавець Джим Джордан​

Видання The Washington Post назвало ініціативу щодо імпічменту Розенстіна спробою зірвати розслідування російського втручання, яке наблизилось до Дональда Трампа.

Сам Трамп раніше заявляв, що не буде зупиняти роботу Мюллера, звільняти його або Розенстіна, а розслідування щодо нього не виявить жодних порушень з його боку.

При цьому президент США постійно називає розслідування незалежного прокурора Мюллера "полюванням на відьом", закликає до його припинення. Трамп також називав розслідування націленим проти нього особисто та політично ангажованим.

Залишається невідомим, коли саме голосуватимуть за резолюцію республіканців і яким буде результат голосування. Голосування може відбутись вже цього тижня або 4 вересня – під час осінньої сесії парламенту.

У Республіканській партії також наголошують, що імпічмент Розенстіна не сприятиме налагодженню продуктивних відносин між законодавцями США та мін'юстом​

Також, для законодавців не є звичайною практикою вимагати деталей та документів розслідування в той час, коли воно ще триває.

У Республіканській партії такого наголошують, що імпічмент Розенстіна не сприятиме налагодженню продуктивних відносин між законодавцями США та мін'юстом.

"Імпічмент – це покарання, а не лікарський засіб" – заявив конгресмен від Південної Кароліни Трей Гоуді.

"Якщо ви хочете отримати документи, то значить вам потрібно, щоб мін'юст діяв у відповідності до закону, а тому і робити треба те, що підштовхухватиме мін'юст до таких дій" – говорить Гоуді.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп переніс нову зустріч із Путіним на 2019 рік. За версією Білого дома, зустріч відбудеться, коли закінчиться "полювання на відьом" у США. Про це стало відомо з заяви радника Білого дому з питань нацбезпеки Джона Болтона.

"Президент вважає, що наступна двостороння зустріч з президентом Путіним має відбутись коли закінчиться "полювання на російських відьом".

Тому ми погодились, що це відбудеться в наступному році" – заявив Болтон.

Радник Білого дому з питань нацбезпеки назвав причиною відтермінування наступної зустрічі розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера.

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