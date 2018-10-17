Помпео прибув до Туреччини, де газета цитує звукозапис убивства журналіста Хашоггі

Державний секретар США Майк Помпео сьогодні зустрічається в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом після того, як отримав запевнення керівників Саудівської Аравії, що Ріяд розслідує зникнення саудівського журналіста Джамала Хашоггі.

Відбуваючи з Ріяду, Помпео сказав, що саудівські представники включно з королем Салманом запевнили його у покаранні винних незалежно від того, ким вони можуть виявитися.

“Вони зобов’язалися притягти до відповідальності кожного, кого виявлять пов’язаним з будь-яким правопорушенням, незалежно, чи це може бути чільний службовець або посадовець”, - цитує американського держсекретаря агентство Associated Press з Саудівської Аравії.

Тим часом президент Дональд Трамп в інтерв’ю цій же новинній агенції у Вашингтоні закликав не поспішати зі звинуваченням саудівського уряду через зникнення журналіста.

Трамп зауважив, що з Ріадом поводяться як “з винуватим, допоки не буде доведена невинність”.

У понеділок президент Трамп припустив, що за зникненням Хашоггі можуть стояти свавільні, непідконтрольні “убивці”.

Джамал Хашоггі, садівський громадянин, який жив у США, другого жовтня зайшов у будівлю консульства Саудівської Аравії у Стамбулі, щоб залагодити свої документи про одруження, і з того часу його не бачили.

Саудівська Аравія заперечувала припущення про убивство журналіста, який критикував саудівську владу в публікціях в американській Washington Post.

Турецькі записи

У день прибуття Майка Помпео до Анкари турецька газета Yeni Safak, яку називають проурядовою, друкує цитати з того, що, як сказано, чути в звукозаписі подій у саудівському консульстві 2 жовтня.

Газета на своєму інтернетному сайті не публікує самого звукозапису, але друкує моторошні подробиці того, що названо тортурами й убивством Джамала Хашоггі особами, які прибули з Саудівської Аравії.

Yeni Safak пише, що журналісту спочатку відривали пальці, а потім убили, відтявши йому голову.

Згідно зі статтею в аудіозаписі чутно, як саудівський генеральний консул буцім-то каже убивцям: “Робіть це деінде. У мене через вас будуть проблеми”.

Газета стверджує, що консулу відповіли: “Замовкни, якщо ти хочеш жити, коли повернешся в Аравію”.

Публікація в Yeni Safak посилює тиск на Саудівську Аравію, від якої вимагають пояснень.

Близькі до уряду турецькі ЗМІ, посилаючись на неназвані офіційні джерела, поширюють інформацію, що в Анкарі переконані в убивстві журналіста.

Згідно з тими повідомленнями звуковий запис подій в саудівському консульстві був зроблений годинником (Apple Watch) Джамала Хашоггі у нього на руці, що був поєднаний з телефоном, який залишився у нареченої журналіста, котра чекала на нього біля будівлі.

Також повідомляли, що існують записи відео, які буцім-то підтверджують злочин.

Дивіться також: Час-Тайм. Катастрофа Су-27 - подробиці





