Після запитання про шкоду Україні через скандал у США Помпео розповів про боротьбу з українською корупцією

Державний секретар США Майк Помпео звернув увагу на допомогу, яку адміністрація Трампа надала Україні, та необхідність подолання корупції в Україні. Репліка прозвучала у Німеччині, після того, як журналіст запитав міністра закордонних справ Німеччини Мааса, чи нашкодили Україні події у Вашингтоні.

Наша Адміністрація теж була дуже занепокоєна корупцією в Україні. Це те, що перебувало у центрі роботи Державного департаменту

Помпео взявся відповідати на запитання і заявив, що США протягом двох років надали Україні "безпекову, оборонну підтримку на 250 мільйонів доларів та додаткову безпекову допомогу на 140 мільйонів доларів".

Помпео також звернув увагу на проблему корупції в Україні, яка, за його словами, добре відома і Європі.

"Наша Адміністрація теж була дуже занепокоєна корупцією в Україні. Це те, що перебувало у центрі роботи Державного департаменту. Над цим ми працювали минулого року і працюватимемо наступного року, намагаючись переконатися, що у президента Зеленського є можливості викорінити корупцію в його країні", - заявив державний секретар США.

Як відомо, розслідування щодо початку процедури імпічменту Трампа аналізує вимоги адміністрації США до України, розпочати розслідування щодо обставин буцімто втручання у вибори США з України у 2016-му році та діяльність компанії Burisma, на яку працював син екс-віце-президента США Джо Байдена Хантер. У Трампа заявляють, що вимоги стосуються розслідування витоків скандалу навколо російського втручання у США та можливої корупції. Натомість у Демократичній партії заявляють, що, підштовхуючи Україну до розслідування, у Трампа переслідували мету нашкодити конкуренту Трампа на виборах президента США у 2020-му році Джо Байдену.

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