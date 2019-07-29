Помпео: "Маю надію, що зміна влади призведе до креативніших ідей у вирішенні конфлікту в Україні"

Державний секретар США Майк Помпео сподівається на креативніші ідеї в української влади щодо поліпшення ситуації в Україні. Так він відповів на запитання, чи є прогрес у ситуації в Україні, під час розмови в неурядовій організації Економічний клуб Вашингтона.

“Ми працюємо із новою владою України, - в них щойно пройшли парламентські вибори. Також у них є новий президент, маю надію, що це призведе до більш креативних ідей щодо того, як вирішити проблему. Конфлікт в Україні справжній, бої продовжуються - не кожного дня, але багато”, - сказав Держсекретар США.

Крім цього, голова Державного департаменту ще раз підтвердив позицію США щодо окупації Криму Росією. На запитання модератора: “Крим ніколи не повернеться до України, чи не так?”, - Майк Помпео відповів: “Позиція США - це неприйнятно. Крим має повернутись”.

Минулого тижня Державний департамент США привітав український народ із проведенням парламентських виборів, "які пройшли мирно, дали чіткий результат та підкреслили відданість українців ідеалам демократії".

У своїй заяві держдеп також привітав попередні висновки ОБСЄ про те, що вибори пройшли із повагою до основних прав та свобод.

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