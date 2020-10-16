Помпео закликав Вірменію і Азербайджан виконати зобов'язання з припинення вогню

Сполучені Штати, будучи співголовою Мінської групи Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), як і раніше готові надавати всіляку допомогу Вірменії та Азербайджану у врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабасі. Про це держсекретар США Майк Помпео заявив під час прес-брифінгу у Державному департаменті цього тижня.

«Команда Держдепартаменту докладає зусиль для вирішення конфліктів в Європі ... Як співголови Мінської групи ОБСЄ Сполучені Штати як і раніше готові надавати допомогу Азербайджану і Вірменії в досягненні мирного та сталого врегулювання конфлікту [в Нагірному Карабасі], - підкреслив Помпео, - Ми закликаємо обидві країни виконувати ... зобов'язання щодо припинення вогню і припинити завдавати ударів по цивільних районах».

Аналогічний заклик Помпео оприлюднив і у вівторок на своїй сторінці у Twitter.

Коментатори онлайн закликали США до більш дієвої ролі у вирішенні конфлікту у Нагірному Карабасі.

"Дипломатії через Twitter недостатньо для конфлікту у Карабасі. Помпео щонайменше повинен сидіти на телефоні, а може і відправитись до регіону та зібрати сторони на переговори", - твітує Пол Стронскі дослідник центру Carnegie.

Заяву з приводу Нагірного Карабаху оприлюднив і кандитат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден, який закликав уряд США заявити Азербайджану, що Вашингтон не потерпить намагань Азербайджану "нав'язати військове вирішення конфлікту" та повідомити Вірменії, що "регіони, які оточують Нагірний Карабах не можуть бути окуповані нескінченно".

Байден також відзначив, що адміністрація США має заявити Туреччині та Ірану, щоб вони "тримались подалі від конфілкту".

"Надання Туреччиною озброєнь Азербайджану та войовнича риторика із закликами до військвого вирішення конфлікту є безвідповідальними. Дипломатичне вирішення не буде легким, але адміністрація Трапма забов'язана спробувати. Вона має зробити це негайно перш ніж більше життів буде втрачно а конфлікт розростететься", - йдеться у заяві Байдена.

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