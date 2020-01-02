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Папа кається за те, що вдарив по руці жінку, яка потягла його до себе

Невідома жінка раптово потягла руку Папи Франциска, коли він обходив прочан у Ватикані 31 грудня 2019 р.

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Папа римський Франциск попросив пробачення за те, що обурено ляснув по руці жінку, яка потягла його себе під час вітання з прочанами у Ватикані.

Папа Франциск визнав, що втратив терпіння і подав “поганий приклад”.

Визнання провини з’явилося після того, як він присвятив своє перше звернення у новому році проблемі насильства стосовно жінок, що він прирівняв до осквернення Бога.

Дуже часто ми, навіть я, втрачаємо терпіння.
Папа Франциск

83-річний глава Католицької церкви опинився у неприємній ситуації, коли у вівторок обходив Площу святого Петра і тиснув руки прочанам.

Одна з жінок у натовпі раптово вхопила його долоню і потягла до себе. Папа очевидно був стривожений несподіванкою і роздратовано ляснув ту жінку по руці.

“Дуже часто ми, навіть я, втрачаємо терпіння, і я прошу пробачення за вчорашній поганий приклад”, - сказав Папа тисячам прочан, які зібралися на Площі святого Петра на новорічне богослужіння у середу.

Він скористався нагодою, щоб однозначно засудити кривди жінок у сучасному суспільстві.

“Будь-яке насильство, вчинене щодо жінок - це осквернення Бога”, - сказав він у Базиліці святого Петра.

“Як часто жіноче тіло приносять у жертву на нечестивому вівтарі реклами, наживи і порнографії”, - сказав він, додавши, що тіло жінки “треба звільнити від споживацтва, його треба поважати і шанувати”.

Принижують навіть материнство, бо єдине зростання, яке нас цікавить - це зростання економіки.
Папа Франциск

Папа сказав, що хоча жінки творять життя, “їх постійно ображають, б'ють, ґвалтують, змушують до проституції... Ми можемо визначати свій рівень людськості відповідно до того, як ми поводимося з тілом жінки”.

Під час проповіді Франциск також заторкнув тему імміграції, заявивши, що жінок, які подаються до інших країв, щоб забезпечити своїх дітей, треба поважати, а не засуджувати.

“Сьогодні принижують навіть материнство, бо єдине зростання, яке нас цікавить - це зростання економіки”, - сказав він.

“Є жінки, які подаються у ризиковані мандри, щоб забезпечити краще майбутнє плодам свого лона. Їх засуджують люди, які мають повні животи, але в їхніх серцях нема любові”.

Раніше Папа римський заявляв, що церква повинна визнати тривалу історію зверхності чоловіків та сексуального насильства над жінками.

Минулого року він вперше призначив чотирьох жінок до служби у Ватикані, яка відповідає за організацію важливих нарад єпископів.

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