"Північний Потік 2". США попереджають про санкції, а Меркель обговорює проект з Путіним

Консорціум із західних компаній та російський "Газпром" заявили цього тижня про початок підготовчих робіт проекту "Північний потік 2" в Балтійському морі біля берегів Німеччини.

Німеччина та США розходяться в оцінці проекту "Північного потоку 2". В той час як Німеччина вважає проект суто комерційним, США посилили свою опозицію до проекту, попереджаючи про його ризики для безпеки, а також загрозу санкцій.

Будівництво російсько-німецького газопроводу "Північний потік 2" створює ризики для розвідки та військових США, так як це дозволить Москві розмістити нові підслуховуючі і спостережні пристрої в Балтійському морі. Про це заявила американський виcокопосадовець в четвер.

Сандра Удкірк, високопосадовець Держдепу, яка опікується питаннями енергетики, заявила в Берліні, що планує підняти питання занепокоєння цим підводним проектом з німецькими посадовцями.

Удкірк наголосила, що Конгрес минулого літа надав повноваження президентові вводити санкції проти ряду трубопровідних проектів Росії. Компанії "наражаються на посилений ризик санкцій", - заявила вона. Однак, вона додала, що Вашингтон схиляється до використання дипломатичних засобів, щоб припинити "Північний потік 2".

Удкірк також привернула увагу до великої завантаженості військової зони. "Коли ми говоримо про здатність урядів та компаній використовувати інфраструктуру для розміщення установок та технологій, які можуть прослуховувати і вести спостереження, що непокоїть стосовно цього підводного проекту в Балтійському морі", - додала вона.

Удкірк також заперечила, що Вашингтон виступає проти трубопроводу, щоб допомогти експорту американського зрідженого газу.

США озвучили таку позицію напередодні поїздки Канцлера Німеччини Анґели Меркель до Сочі. Мекрель проводить зустрічі з Путіним в п'ятницю.

Питання Північного потоку 2 піднімалось під час телефонної розмови Держсекретаря Помпео з міністром закордонних справ Швеції Марго Валлстром, що відбулась в четвер. "Вони обговорили питання, що становлять спільне занепокоєння, включаючи небезпеку, яку становить "Північний потік 2" для європейської енергобезпеки і боротьбу проти ІДІЛ", - заявила речниця Держдепартаменту Гедер Науерт.

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