Сенатори-республіканці наполягають на посиленні санкцій проти "Північного потоку-2": "Україна - на межі вторгнення"

Сенатор високого рангу Комітету Сенату США з закордонної політики Джим Ріш, який представляє Республіканську партію, а також сенатор-республіканець Тед Круз виступили із заявами на підтримку включення поправки про необхідні санкції щодо "Північного потоку-2" до законопроекту про оборонний бюджет США (NDAA).

"Не дозволимо шантажу Путіна досягти успіху", - заявив Джим Ріш у виступі в Сенаті у четвер. Він заявив, що обидві американські партії в Сенаті завжди поділяли спільну позицію щодо "Північного потоку-2".

Відповідну поправку вже включено до законопроекту, який розглядає інша палата американського Конгресу - Палата представників США. Її підтримали конгресмени від обох партій.

У своєму зверненні до Сенату у четвер Ріш назвав "Північний потік-2" "основною зброєю Путіна проти України та Європи". Він згадав про заклик українського президента Володимира Зеленського до американських сенаторів на підтримку цієї поправки.

"Північний потік-2" зроблено, щоб замінити українську газотранзитну систему, що означає, що Росія може більше не переживати, що зруйнує власну інфраструктуру у випадку агресії, - додав Ріш. - Зараз найбільша важливий час. Україна - на межі вторгнення, а Європа переживає енергетичну кризу, створену Росією".

"Росія використовує високі ціна на енергетику, щоб якомога швидше отримати схвалення санкцій .. а російські сили збільшують присутність на кордоні з Україною, готуючись до можливого повномасштабного вторгнення, подібного до того, що вони зробили в Криму", - наголосив законодавець.

Тед Круз розкритикував демократів за їхнє небажання підтримати поправку. "Демократи були готові протистояти Росії, коли Дональд Трамп був президентом", - відзначив Круз. Він звинуватив демократів у здачі інтересів на користь Росії.

Група з шести американських сенаторів, що входять до Республіканської партії, ініціювала поправки до закону про оборонний бюджет США (NDAA), які б змусили адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, що контролює "Північний потік-2".

Влітку державний департамент США розширив санкції проти "Північного потоку-2" і включив до санкційного переліку компанію Nord Stream 2 AG, однак надав виключення для неї з режиму санкцій.

США та Німеччина також підписали меморандум, щодо зменшення шкоди від "Північного потоку-2", зокрема для України.

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