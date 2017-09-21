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Ось що порадив техаський конгресмен Трампу перед зустріччю з Порошенком

  • Голос Америки

"Під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком після засідання Генеральної Асамблеї ООН, президент Дональд Трамп має запропонувати надати летальну допомогу урядові України, щоб відповісти на агресію Росії", - заявив конгресмен з Техасу Вілл Герд у статті для Dallasnews.

Конгресмен наголосив, що Трамп досягне, таким чином, трьох цілей.

  1. Продемонструє союзникам, що США готові їх захищати.
  2. Дасть зрозуміти росіянам, що їх авантюризм в Східній Європі закінчено.
  3. Покладе початок довготривалому процесу, щоб довести Північній Кореї, що США поважають свої запевнення в безпеці.
конгресмен Вілл Герд
конгресмен Вілл Герд

"Незважаючи на російську дезінформацію, яка описує події в Україні як український сепаратистський рух, російське вторгнення є очевидним порушенням територіальної цілісності суверенної держави", - наголошує Герд.

Росія має дві мети: поновити територію СРСР та дестабілізувати західні демократії
конгресмен Герд

Герд розкритикував позицію адміністрації президента Барака Обами, яка "неодноразово використовувала термін дезінформації "проросійські сепаратисти", замість того, щоб назвати злочинців російськими націоналістами".

"Підливаючи масло у вогонь, та адміністрація відмовлялась надавати летальну зброю нашому союзнику – Україні незважаючи на двопартійну підтримку цього в Палаті Представників Конгресу США та в Сенаті", - пише Герд.

"Росія має дві мети: поновити територію СРСР та дестабілізувати західні демократії.

Тепер Україна бореться за вільний світ. Події в Україні покажуть, що відбудеться в Східній Європі. Наразі Росію не стримують погрози НАТО. Російська агресія в Грузії, Україні та Молдові результат того, що вона не відчула наслідків від НАТО, або США", - йдеться в статті.

Хоча Україна не є членом НАТО, вона знаходиться на передовій російської асиметричної війни з поновлення сфер впливу в Східній Європі
конгресмен Герд

електронній війні, росіяни вдосконалюють свою тактику, техніку та процедури і експортують їх до інших конфліктних регіонів по всьому світові, - зазначає конгресмен. - Зневага Росії до НАТО ще раз проявилась в рішенні Росії продати зброю Туреччині – члену НАТО. Жодна країна не буде продавати зброю тим, кого вважає загрозою".

"Хоча Україна не є членом НАТО, вона знаходиться на передовій російської асиметричної війни з поновлення сфер впливу в Східній Європі.

Україна віддала ядерну зброю і Росія провела вторгнення
конгресмен Герд

Надання зброї Україні продемонструє здатність президента Трампа бути жорстким по відношенню до маргінальних країн, а також відданість стримуванню російської агресії", - заявив конгресмен.

Конгресмен також наголосив на тому, що Будапештський меморандум не було виконано: "Україна віддала ядерну зброю і Росія провела вторгнення". Він закликав Трампа поважати запевнення в безпеці надані в рамках Будапештського меморандуму, як сигнал для інших країн, зокрема Північної Кореї, що позиція США є непохитною.

Державний Департамент, Міністерство оборони та зростаюча двопартійна група в Конгресі рекомендують озброїти наших друзів в Україні. "Сподіваюсь президент Трамп прислухається", - зазначив конгресмен.

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