Ось що порадив техаський конгресмен Трампу перед зустріччю з Порошенком

"Під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком після засідання Генеральної Асамблеї ООН, президент Дональд Трамп має запропонувати надати летальну допомогу урядові України, щоб відповісти на агресію Росії", - заявив конгресмен з Техасу Вілл Герд у статті для Dallasnews.

Конгресмен наголосив, що Трамп досягне, таким чином, трьох цілей.

Продемонструє союзникам, що США готові їх захищати. Дасть зрозуміти росіянам, що їх авантюризм в Східній Європі закінчено. Покладе початок довготривалому процесу, щоб довести Північній Кореї, що США поважають свої запевнення в безпеці.

"Незважаючи на російську дезінформацію, яка описує події в Україні як український сепаратистський рух, російське вторгнення є очевидним порушенням територіальної цілісності суверенної держави", - наголошує Герд.

Росія має дві мети: поновити територію СРСР та дестабілізувати західні демократії

Герд розкритикував позицію адміністрації президента Барака Обами, яка "неодноразово використовувала термін дезінформації "проросійські сепаратисти", замість того, щоб назвати злочинців російськими націоналістами".

"Підливаючи масло у вогонь, та адміністрація відмовлялась надавати летальну зброю нашому союзнику – Україні незважаючи на двопартійну підтримку цього в Палаті Представників Конгресу США та в Сенаті", - пише Герд.

"Росія має дві мети: поновити територію СРСР та дестабілізувати західні демократії.

Тепер Україна бореться за вільний світ. Події в Україні покажуть, що відбудеться в Східній Європі. Наразі Росію не стримують погрози НАТО. Російська агресія в Грузії, Україні та Молдові результат того, що вона не відчула наслідків від НАТО, або США", - йдеться в статті.

Хоча Україна не є членом НАТО, вона знаходиться на передовій російської асиметричної війни з поновлення сфер впливу в Східній Європі

"В електронній війні, росіяни вдосконалюють свою тактику, техніку та процедури і експортують їх до інших конфліктних регіонів по всьому світові, - зазначає конгресмен. - Зневага Росії до НАТО ще раз проявилась в рішенні Росії продати зброю Туреччині – члену НАТО. Жодна країна не буде продавати зброю тим, кого вважає загрозою".

"Хоча Україна не є членом НАТО, вона знаходиться на передовій російської асиметричної війни з поновлення сфер впливу в Східній Європі.

Україна віддала ядерну зброю і Росія провела вторгнення

Надання зброї Україні продемонструє здатність президента Трампа бути жорстким по відношенню до маргінальних країн, а також відданість стримуванню російської агресії", - заявив конгресмен.

Конгресмен також наголосив на тому, що Будапештський меморандум не було виконано: "Україна віддала ядерну зброю і Росія провела вторгнення". Він закликав Трампа поважати запевнення в безпеці надані в рамках Будапештського меморандуму, як сигнал для інших країн, зокрема Північної Кореї, що позиція США є непохитною.

Державний Департамент, Міністерство оборони та зростаюча двопартійна група в Конгресі рекомендують озброїти наших друзів в Україні. "Сподіваюсь президент Трамп прислухається", - зазначив конгресмен.

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