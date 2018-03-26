Порноактриса заявила, що їй погрожували, змушуючи мовчати про інтимний зв'язок з Трампом

Раніше Стормі Деніелс подала в суд, вимагаючи визнати недійсною укладену нею угоду про нерозголошення інформації





Порноактриса, яка стверджує, що у неї був роман з Дональдом Трампом до того, як він був обраний президентом, виступаючи в програмі «60 хвилин» (60 Minutes) на телеканалі CBS News, заявила, що отримувала погрози, коли намагалася розповісти свою історію. За її словами, вона прийняла гроші, передані через адвоката Трампа, як плату за мовчання, оскільки побоювалася за свою сім'ю.



Стормі Деніелс, чиє справжнє ім'я Стефані Кліффорд, в недільному інтерв'ю розповіла, що вона йшла на заняття з фітнесу з її дочкою-немовлям, коли до неї підійшов незнайомий чоловік.



«До мене підійшов якийсь чоловік і сказав: «Залиши Трампа в спокої. Забудь про все», - розповіла Деніелс журналісту Андерсону Куперу.



«Потім він нахилився, подивився на мою дочку і сказав: «Яка гарненька маленька дівчинка. Буде шкода, якщо щось трапиться з її мамою». Після цього він пішов», - додала вона.



Інцидент стався на парковці в Лас-Вегасі в 2011 році, незабаром після того, як вона спробувала продати історію про себе бульварному журналу. Деніелс сказала, що після цього випадку страхи не покидали її кілька років, тому вона вважає, що вчинила правильно, коли прийняла від адвоката Трампа Майкла Коена 130 тисяч доларів в якості плати за мовчання.



За словами Деніелс, після того, як про виплату повідомила газета Wall Street Journal, вона збрехала, підписуючи заяву про те, що у неї не було жодних стосунків з Трампом. Коли Купер запитав її, чому, вона відповіла, що її залякали.



«Вони представили це так, ніби у мене немає вибору», - сказала вона.



Хоча, за її словами, ніяких загроз фізичного насильства в той момент не було, вона побоювалася з приводу відповідної реакції іншого роду.



«Точна пропозиція звучала так: «Вони можуть перетворити твоє життя в пекло, і для цього у них знайдеться безліч способів», - сказала вона.



За її словами, вона не знає, хто може перетворити її життя на пекло, але вважає, що «це міг би бути Майкл Коен».



Коен заявив, що не погрожував Деніелс, але відмовився з'явитися в передачі 60 Minutes.



Розповідь Деніелс стала новою проблемою для Трампа після інтерв'ю, яке дала CNN минулого тижня колишня модель журналу Playboy Карен Макдуґал, яка розповіла про любовний зв'язок з Трампом, який, за її словами, почався в 2006 році і тривав десять місяців.



Макдуґал подала в суд, вимагаючи визнати недійсною угоду про нерозголошення інформації, яку вона підписала за кілька місяців до виборів 2016 року, за що їй заплатили 150 тисяч доларів.



Деніелс подала в суд на президента 6 березня, заявивши, що Трамп ніколи не підписував ніякої угоди, щоб змусити її мовчати про їхні стосунки. За повідомленням, угоду підписав його адвокат.



Обидві жінки стверджують, що їхні стосунки з Трампом почалися в 2006 році і завершилися в 2007 році, і що їм заплатили за мовчання за кілька місяців до президентських виборів 2016 року.



Представники Трампа відкидають заяви Макдуґал і Деніелс, стверджуючи, що ніяких інтимних стосунків не було, і що Трамп не знає ні про які виплати.



Перед інтерв'ю президент і перша леді перебували в різних місцях. Трамп повернувся до Вашингтона в неділю, в той час як Меланія залишилася у Мар-а Лаґо у Флориді, де проведе заплановану заздалегідь весняну відпустку разом зі сином Барроном. Про це повідомив її директор з комунікацій.

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