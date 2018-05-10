“Ахенська трійка” замість “Нормандської четвірки” обговорює війну на сході України

Ахен в Німеччині стане міцем неформальної зустрічі президента Петра Порошенка з канцлером Анґелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Окрім узгодження позицій щодо конфлікту на сході України від президента Порошенка також очікуватимуть роз’яснення процесу реформ, які відбуваються за міжнародної підтримки.

Нагодою зустрічі в Ахені стало вручення французькому президентові Еммануелю Макрону міжнародної премії Карла Великого за зусилля у справах інтеграції Європи та реформування Європейського Союзу.

За результатами переговорів не очікують рішень чи заяв.

Учасником “Мінського процесу” задля припинення війни на Донбасі є також Росія, але офіційних переговорів у складі так званої “Нормандської четвірки” не було з жовтня 2016 року.

За той період у Франції змінився президент і відбулися вибори в Німеччині, де право очолювати уряд знову здобула Меркель, а в Росії Путін розпочав четвертий термін на президентські посаді.

Заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко, яка виконує обов’язки представника президента України на “мінських переговорах”, сказала, що одним з напрямків для Києва у припиненні війни на Донбасі залишається робота над створенням міжнародних миротворчих сил.

Ірина Геращенко наголосила, що ключовою умовою для Києва залишається те, що Росія як агресор не повинна мати права участі у такому миротворчому контингенті.

На обговоренні проблем Донбасу в лондонському Королівському інституті з міжнародних справ Геращенко заявила 9 травня, що Москва досі відмовляється обговорювати повернення під контроль України ділянки українського кордону з Росією на Донбасі.

Геращенко підкреслила, що ситуація на сході України не є замороженим конфліктом, а має усі ознаки “гарячої фази” війни, в якій майже щодня гинуть і зазнають каліцтв люди.

Останнє проголошене припинення вогню на Донбасі, яких за чотири роки було близько 13-ти, за її словами протрималося лише 10 хвилин.

Час не вирішує, а ускладнює залагодження конфлікту на Донбасі

Українські учасники обговорення у Лондоні в середу застерегли, що в умовах інформаційної ізоляції та активної антиукраїнської пропаганди на фактично окупованих Росією територіях сходу України підживлюється ворожнеча, міфи і страхи.

Донецький журналіст Сергій Гармаш навів результати опитувань, які можуть вказувати на зростання ворожих до Києва настроїв серед людей, що перебувають під впливом російської пропаганди.

Він вказав на один з показників, за яким близько 60% мешканців контрольованої Росією частини Донбасу висловлювали думку, що вони у поглядах на світ та у способі мислення відрізняються від решти України.

Зауваживши, що “деякі питання були некоректно сформульовані” і що кількість опитаних у наведеному ним дослідженні була недостатня, Сергій Гармаш назвав вартими довіри тенденції, на які вони вказують.

Інший учасник обговорення у Лондоні, колишній в’язень так званої “ДНР” Ігор Козловський, підтвердив проблему ізольованості людей та однобокості інформації, яку вони отримують.

Козловський вказав на жорстокість репресивного апарату, який активно діє на окупованих територіях.

Підозри в інакодумстві, або доноси стають підставою для арештів і катувань.

“Входження такого Донбасу в Україну може викликати справжній громадянський конфлікт”, - застеріг журналіст Сергій Гармаш.

Ірина Геращенко також поділилася спостереженням, що російська сторона та контрольовані Росією представники Донецька та Луганська заявляють про сподівання на зміну політики Києва в результаті майбутніх парламентських і президентських виборівв Україні.

Геращенко висловила думку, що “Путін кине усі сили на те, щоб впливати на наступні вибори в Україні”, і щоб домогтися приходу до влади у Києві більш проросійських сил.

Дивіться також: Час-Тайм. Курт Волкер – про санкції та миротворчу місію ООН в Україні