Ми ретельно обговорили з президентом Трампом його зустріч у Гельсінкі та Північний потік-2

Президент Петро Порошенко у Брюсселі у четвер прокоментував зустріч із президентом США Дональдом Трампом, яка за інформацією української сторони тривала близько 20 хвилин.

"Ми ретельно обговорили з президентом Трампом його зустріч у Гельсінкі та Північний потік-2", - відзначив Петро Порошенко.

Раніше президент США Дональд Трамп, говорячи про зустріч із Путіним заплановану на 16-те липня відзначив, що на зустрічі у Гельсінкі також йтиметься і про Україну, та відзначив присутність делегації України на саміті НАТО і важливість ознайомлення з позицією офіційного Києва.

"Як ви знаєте, у понеділок я зустрічаюсь із президентом Путіним і я думаю, ми підходимо до зустрічі без надмірних очікувань. Ми хочемо з'ясувати ситуацію із Сирією. І звісно ж буде поставлене ваше улюблене запитання про втручання Росії у вибори у США. Я знову поставлю це запитання. Але ми також поговоримо і про інші речі. Ми будемо говорити про Україну. Сьогодні тут була Україна, до речі, і знаєте, було дуже цікаво їх почути", - сказав Трамп.

Всі без винятку говорили про те, що підтримка України мала полягати у тому, щоби прискорювати перспективу членства в НАТО

Між тим президент України, спілкуючись із ЗМІ, відзначив, що саміт НАТО був успішним для України. Він повторив, що вважає стратегічною метою український вступ до оборонного альянсу, але не назвав можливих часових рамок.

“На засіданні виступили лідери 19 країн - членів, голови держав та урядів і всі без винятку говорили про те, що підтримка України мала полягати у тому, щоби прискорювати перспективу членства в НАТО”, - сказав Порошенко журналістам у Брюсселі. Декларація саміту, схвалена 11 липня - за день до заходів з участю української делегації проголошує, що учасники “твердо підтримують право України визначати її власне майбутнє та курс зовнішньої політики без втручання ззовні".

Президент також звернув увагу на зміст декларації і порівняв її з іншими документами НАТО.

“У світлі заново оголошених прагнень України до членства в НАТО, ми дотримуємося свого рішення, схваленого на Бухарестському саміті і наступних самітах”, - сказано у декларації. У подібному офіційному документі 2008 року за підсумками саміту альянсу у Бухаресті написано дуже просто: ”Ми погодилися сьогодні, що ці країни (Україна та Грузія) стануть членами НАТО".

Порошенко підкреслив, що йому більше не доводиться чути розмов, що український вступ в оборонний союз роздратував би Росію

Петро Порошенко сьогодні відкинув зауваження журналістів, що Україні не запропонували початок програми дій з набуття членства, чи підвищеного статусу партнерства з організацією, заявивши, що такі формальності не мають значення.

Український керівник заявив, що так званої “втоми від України” на Заході немає і підкреслив, що йому більше не доводиться чути розмов, що український вступ в оборонний союз роздратував би Росію.

У березні цього року Петро Порошенко в інтерв’ю німецькій газеті сказав, що зараз 59% українських громадян виступають за членство в НАТО і назвав втілення цих прагнень завданням на “наступних 10 років”.

У січні в статті для українського видання “НВ” Порошенко написав, що “членство в Євросоюзі, як і вступ до НАТО, безумовно залишаються нашою стратегічною метою”, і зауважив при цьому, що “це перспектива явно не 2018 року”.

Петро Порошенко раніше говорив про можливість проведення референдуму в Україні з питанням про вступ в НАТО, а його остання ініціатива - схвалення у Верховній Раді поправок до Конституції, які затверджуватимуть мету вступу України в ЄС і НАТО.

Саміт НАТО-2018 був позначений оголошенням, що НАТО запрошує почати переговори про вступ Колишньої Югославської Республіки Македонії, яка стане тридцятим членом альянсу.

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