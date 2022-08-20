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Генсек ООН поділився емоціями щодо відправки українського зерна в Африку, повідомив про перемовини щодо поставок добрив з Росії
"Eмоційним" та "зворушливим" став для генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша візит до порту в Стамбулі, звідки відправляється корабель Brave Commander з вантажем українського зерна для африканських країн.
"Так зворушливо побачити в Стамбулі корабель Brave Commander Всесвітньої продовольчої програми, навантажений тоннами української пшениці, призначеними для того, щоб полегшити голод на Африканському розі. Я вітаю цю дивовижну гуманітарну операцію", - твітує генсек.
У відеоповідомленні, розміщеному в соцмережах Гутерріш поділився емоціями від побаченого і назвав поставки "надзвичайним внеском в те, щоб діти, жінки та чоловіки не загинули від голоду".
Водночас, Гутерріш сказав, що ООН веде перемовини зі США та Європою, щоб зняти перепони для експорту добрив та продуктів харчування з Росії.
Хоча США та європейські країни неодноразово заявляли про те, що санкційний режим не стосується торгівлі добривом та продуктами харчування і заперечували відповідні закиди російської сторони, Гутерріш висловив занепокоєння, що санкції "охолодили" торгівлю цими товарами.
"Є деякі перепони та складнощі, які потрібно подолати в плані поставок ... в сфері страхування та ... фінансів", - наводить Reuters слова Гутерріша під час спільної прес-конференції з міністром оборони Туреччини Хулусі Актаром.
Гутерріш прибув до Стамбула в суботу зранку, після візиту до Молдови, де він напередодні провів зустріч з президенткою країни Маєю Санду. Цього тижня Гутерріш також був у Львові, де зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Таїпом Ердоганом.
Україна відігравала провідну роль в постачанні за продовольчою програмою ООН і, за даними Міністерства агрополітики України, у 2021-му Україна направила 20% продовольства з програм ООН. Частка України була більшою, аніж Туреччини та Росії разом, йдеться в повідомленні українського відомства.
"Відкриття портів Чорного моря - найбільш важлива річ, яку ми можемо зробити, щоб допомогти голодуючим у світі, - заявив директор Всесвітьної продовольчої програми Девід Бізлі цього тижня. - Потрібно буде більше ніж поставки з України, щоб зупинити голод у світі, але повернення українського зерна на світові ринки дає нам шанс зупинити світову продовольчу кризу від подальшого загострення".
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- Голос Америки
Крила надії. Документальна стрічка
Коли Яна тікала зі свого дому на Сході України, вона обрала Італію як тимчасовий прихисток від війни. Вона дісталася Варшави, Польщі, наземним шляхом. Однак решту своєї подорожі вона здійснила повітрям завдяки організації, якою керує аргентинський актор.
Ядерний інцидент може втягнути НАТО у війну - британський законодавець
Депутат британського парламенту від Консервативної партії Тобіас Еллвуд, який головує у спеціальному комітеті з питань оборони Палати громад, застеріг, що будь-яка ядерна аварія на Запорізькій АЕС може втягнути НАТО у війну між Росією та Україною.
"Давайте прояснимо зараз: будь-яке навмисне пошкодження, яке спричинить потенційний витік радіації в українському атомному реакторі, буде порушенням статті 5 НАТО", - написав він у п'ятницю в Twitter.
Стаття 5 договору про НАТО зазначає, що збройний напад на одного чи кількох союзників НАТО в Європі чи Північній Америці вважається нападом на них усіх і змушує кожного вжити будь-яких дій, які вони вважають необхідними для надання допомоги атакованій державі-члену.
Під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном у п’ятницю президент Володимир Путін сказав, що Росія дозволить міжнародним інспекторам увійти на окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію, найбільший ядерний об'єкт Європи.
Через кілька годин, виголошуючи промову на честь 78-ї річниці висадки союзників на окупованому нацистами півдні Франції, Макрон звинуватив російського лідера у «жорстокому нападі» на Україну в імперіалістичному, реваншистському порушенні міжнародного права. Він попередив громадян Франції, що енергетична та економічна криза, з якою стикається Європа, не закінчилися, назвавши це «ціною нашої свободи та наших цінностей».
«Відколи Володимир Путін розпочав свій жорстокий напад на Україну, війна повернулася на європейську землю, за кілька годин від нас», — сказав Макрон, додавши, що Путін прагне нав’язати свою «імперіалістичну волю» Європі, створюючи «фантоми». духу помсти" в "грубому порушенні цілісності держав".
У Європі зростає стурбованість тим, що обстріли навколо Запоріжжя можуть призвести до катастрофи, гіршої за Чорнобильську катастрофу 1986 року.
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі «привітав нещодавні заяви про те, що і Україна, і Росія підтримують прагнення МАГАТЕ направити місію» на станцію.
Президент України Володимир Зеленський під час щоденного звернення у п'ятницю заявив: «Українські дипломати, наші партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка буде направлена на Запорізьку атомну електростанцію. Я вдячний усім, хто долучився до цієї роботи та ініціативи».
Зеленський у своєму зверненні також попередив: «Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію різних європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час».
- Голос Америки
Підтримка України з боку США непохитна - Пентагон
Новий пакет оборонної допомоги США світчить про "нашу непохитність" в підтримці України, твітує очільник американського Пентагону Ллойд Остін.
"Ми щойно оголосили ще один пакет оборонної допомоги Україні, - твітує Остін. - Він включає набір спроможностей - деякі нові, а деякі з них українці використовують дуже ефективно. Російська неспровокована агресія триває вже шостий місяць і наша відданість Україні залишається непохитною".
Новий пакет допомоги обсягом 775 мільйонів доларів має підвищити мобільність українців, зокрема на півдні України, заявив напередодні високопосадовець Пентагону. "Ці спроможності зміцнять українську мобільність в цьому непростому середовищі, зокрема на півдні України", - сказав посадовець під час брифінгу в п'ятницю.
В новому пакеті допомоги - 15 дронів ScanEagle, протирадіолокаційні ракети HARM, які, за словами посадовця Пентагону, можуть "знаходити і знищувати" російські радари, 1000 ракет TOW для ураження броньованих машин, 16 гаубиць на 105 мм, 1000 "Джавелінів" та інше. Буде надано і установки з розмінування а також протимінні машини, повідомив посадовець.
Життєво важливу оборонну допомогу Україні надають США та партнери і союзники Америки з більш ніж 50 країн, зазначити в Держдепі.
"Хоробрість та сила українського війська та народу надзвичайні, - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, - і Сполучені Штати продовжать надавати додаткові системи та спроможності Україні. Ці спроможності ретельно відкалібровані, щоб принести найбільшу користь на полі бою і посилити позиції України за столом перемовин".
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Україна закликає Австрію видворити російського дипломата за «мову геноциду» щодо українців
Міністерство закордонних справ України закликає Австрію видворити російського дипломата за «мову геноциду» щодо українців.
Речник Міністерства закордонних справ України закликав дипломатичну спільноту в Австрії бойкотувати посла Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова. Як зазначив Олег Ніколенко у своєму твіті, представник Росії закликав у соцмережах «знищити українську націю» і повинен бути видворений з Австрії.
"Посол Росії Михайло Ульянов закликає знищити українську націю. Не можна терпіти цю мову геноциду. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію – оголосити його персоною нон грата", - пише український дипломат.
Реагуючи на п’ятничний твіт президента України, в якому Володимир Зеленський подякував Америці та президенту США за надання нового пакету військової допомоги вартістю 775 мільйонів доларів, Михайло Ульянов у своєму твіті написав лише одну фразу: «Жодної пощади українському населенню!»
Згодом він видалив свій твіт і написав, що хотів піддати критиці «політику накачування України зброєю» та «відмову від дипломатії», які «призводять до подальших страждань». І трактувати його слова як «заклик до геноциду», є «підступною інтерпретацією».
«Інформаційна війна не має правил. Моє критичне зауваження щодо політики накачування України зброєю в поєднанні з відмовою від дипломатії (що призводить до подальших страждань) трактується як заклик до геноциду. Підступна інтерпретація, яка не має нічого спільного зі мною та моїми словами», – написав російський дипломат у своєму наступному твіті.
Він додав, що спроби пов’язати його слова про політику Києва із закликом до геноциду є «обурливими і абсолютно неприйнятними». «Брудні методи», – написав Ульянов у своєму твіті.
Однак твіт російського дипломата викликав бурхливу критику у соцмережах.
Радник президента України Михайло Подоляк написав у Twitter, що слова російського посла підтверджують геноцидні наміри російського керівництва щодо українців.
«Російський посол в Австрії Михайло Ульянов заявляє про необхідність «остаточного вирішення українського питання» і закликає до геноциду. У Європі знову чути голоси: «Не всі росіяни, як Путін» і «Може, дамо «Північному потоку-2» працювати». Час зрозуміти: Росія — фашистська вертикаль з мільйонів людей», – написав Подоляк у своєму твіті.
Депутат Європарламенту від Польщі, колишній міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський нагадав російському дипломату його слова з січня цього року, коли Михайло Ульянов запевняв міжнародні організації у Відні, що Росія не планує нападати на Україну.
«Чи Ви є той самий посол Михайло Ульянов, який у січні клявся, що Росія ніколи не зробить нічого такого жорстокого і дурного, як вторгнення в Україну? Люди, вам що, зовсім не соромно?» – написав польський політик у своєму твіті.
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