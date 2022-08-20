Генсек ООН поділився емоціями щодо відправки українського зерна в Африку, повідомив про перемовини щодо поставок добрив з Росії

"Eмоційним" та "зворушливим" став для генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша візит до порту в Стамбулі, звідки відправляється корабель Brave Commander з вантажем українського зерна для африканських країн.

"Так зворушливо побачити в Стамбулі корабель Brave Commander Всесвітньої продовольчої програми, навантажений тоннами української пшениці, призначеними для того, щоб полегшити голод на Африканському розі. Я вітаю цю дивовижну гуманітарну операцію", - твітує генсек.

У відеоповідомленні, розміщеному в соцмережах Гутерріш поділився емоціями від побаченого і назвав поставки "надзвичайним внеском в те, щоб діти, жінки та чоловіки не загинули від голоду".

Водночас, Гутерріш сказав, що ООН веде перемовини зі США та Європою, щоб зняти перепони для експорту добрив та продуктів харчування з Росії.

Хоча США та європейські країни неодноразово заявляли про те, що санкційний режим не стосується торгівлі добривом та продуктами харчування і заперечували відповідні закиди російської сторони, Гутерріш висловив занепокоєння, що санкції "охолодили" торгівлю цими товарами.

"Є деякі перепони та складнощі, які потрібно подолати в плані поставок ... в сфері страхування та ... фінансів", - наводить Reuters слова Гутерріша під час спільної прес-конференції з міністром оборони Туреччини Хулусі Актаром.

Гутерріш прибув до Стамбула в суботу зранку, після візиту до Молдови, де він напередодні провів зустріч з президенткою країни Маєю Санду. Цього тижня Гутерріш також був у Львові, де зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Таїпом Ердоганом.

Україна відігравала провідну роль в постачанні за продовольчою програмою ООН і, за даними Міністерства агрополітики України, у 2021-му Україна направила 20% продовольства з програм ООН. Частка України була більшою, аніж Туреччини та Росії разом, йдеться в повідомленні українського відомства.

"Відкриття портів Чорного моря - найбільш важлива річ, яку ми можемо зробити, щоб допомогти голодуючим у світі, - заявив директор Всесвітьної продовольчої програми Девід Бізлі цього тижня. - Потрібно буде більше ніж поставки з України, щоб зупинити голод у світі, але повернення українського зерна на світові ринки дає нам шанс зупинити світову продовольчу кризу від подальшого загострення".