Франція, Німеччина та Британія звинуватили Іран у порушенні ядерної угоди

Франція, Німеччина та Британія розпочали роботу механізму врегулювання суперечок в рамках ядерної угоди, укладеної з Іраном у 2015 році. Про це йдеться у спільній заяві трьох європейських країн, виданій у вівторок.

Країни заявили про свою підтримку ядерній угоді JCPOA, але відзначили, що "не можуть більше не звертати уваги на зростання порушень Іраном ядерної угоди".

"Після інтенсивних консультацій з Францією та Британією, ми вирішили запустити механізм врегулювання суперечок, закладений в нашій угоді. Наша мета є чіткою – ми хочемо зберегти угоду і досягти дипломатичного рішення в рамках угоди", - заявив Маас.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що у разі припинення угоди, потрібно щоб була заміна.

У своїй заяві Франція, Німеччина та Британія заявили про порушення Іраном ядерної угоди і наголосили, що Іран, всупереч своїм заявам, не має права на такі порушення: "Всупереч своїм заявам, Іран не застосовував механізм врегулювання суперечок і не має правових підстав для припинення втілення положень угоди".

Угода передбачає, що у випадку скарг, країни-учасниці угоди створять спільну комісію, яка за 15 днів має врегулювати ситуацію. Якщо домовленості не буде досягнуто, ще через 20 днів угоди може припинити свою дію. Через це деякі оглядачі назвали рішення трьох країн – першими кроками до припинення угоди і поновлення санкції проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп вивів США з ядерної угоди стосовно Ірану в 2018 році і поновив санкції проти країни.

Міністерство закордонних справ Ірану назвало заяву трьох країн "неконструктивною". Росія, яка є серед підписантів угоди, назвала рішення європейців "поспішним".

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