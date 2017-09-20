Пенс: Росія продовжує порушувати суверенітет сусідів, намагаючись силою переписати міжнародні кордони

«Президент Трамп та я переконані, що ООН має зробити миротворчі місії більш ефективними, підзвітними і такими, що заслуговують на довіру», - заявив віце-президент США Майкл Пенс, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченій миротворчим операціям ООН.

"Збереження миру - в основі місії ООН", - відзначив Пенс.

Він наголосив на викликах які стоять перед світом. "Нам знову загрожують ті, хто хоче посіяти хаос та зруйнувати мир і процвітання. В Східній Європі, Росія продовжує порушувати суверенітет своїх сусідів, намагаючись силою переписати міжнародні кордони", - заявив Пенс. Серед інших викликів він наголосив на «варварських нападах» ісламських терористів в Європі та режимі Північної Кореї. Пенс привітав введення нових санкцій проти Північної Кореї і виступив за нарощення тиску.

"ООН і, зокрема, Рада Безпеки має робити набагато більше для захисту миру, протидії загрозі, що надходить з Північної Кореї", - наголосив Пенс

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