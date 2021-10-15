Посли G7 обговорили виконання програми МВФ з головою Нацбанку

Посли країн "Групи Семи" на зустрічі з головою Національного банку України обговорили зусилля НБУ з виконання зобов'язань за програмою Міжнародного валютного фонду а також проведення банківської реформи. Про це дипломати повідомили в соцмережах.

Посли підкреслили важливість належного корпоративного управління у державному банківському секторі, відповідно до рекомендацій ОЕСР, та зазначили, що продовжують підтримувати сильний незалежний НБУ, який сприяє економічній стабільності та процвітанню, йдеться в повідомленні.

Раніше цього тижня дипломати провели зустріч з очільницею місії МВФ в Україні Іванною Владковою. Владкова відзначила прогрес України у втіленні реформ, передбачених програмою з Фондом, зокрема щодо банківського сектору та Фонду гарантуваня вкладів.

Серед необхідних реформ дипломати наголосили на завершенні комплексної судової реформи, включно з Вищою радою правосуддя, забезпеченні стандартів корпоративного управління згідно з керівними принципами ОЕСР.

У вересні місія МВФ розпочала роботу в Україні із перегляду програми stand-by. Торік МВФ погодив програму stand-by обсягом 5 млрд дол. За програмою, було виділено один транш у 2,1 млрд доларів. Для виділення другого траншу необхідно виконати вимоги перегляду програми.

Міжнародний ваютний фонд погіршив оцінку зростання економіки України цього року до 3,5%, що менше ніж 4%, які містились в квітневому прогнозі. Про це йдеться в жовтневому звіті "Перспективи світового розвитку" (World Economic Outlook).

Однак, прогноз зростання економіки України на наступний рік дещо кращий - 3,6%, порівняно з даними квітневого пронозу у 3,4%.

В МВФ вважають, що на допандемічний рівень економіка розвинутих країн вийде наступного року, а для економік, що розвиваються, це передбачають до 2024.

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