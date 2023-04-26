Заклик Угорщини до припинення вогню в Україні є «цинічним» - посол США в Угорщині Девід Прессман

Тридцять сім років тому сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Минулої весни атомна станція була на межі нової катастрофи, коли її окупували росіяни. Із 2017 року людям і тваринам в зоні відчуження допомагають волонтери зі США. Вони відновили роботу відразу після звільнення станції від росіян. Американці годують і стерилізують чорнобильських собак, а цьогоріч завдяки тваринам із зони відчуження проводять важливе дослідження, яке, як стверджують науковці, має допомогти в лікуванні раку та освоєнні космосу.

Команда американських волонтерів щороку, за винятком часів пандемії ковіду, проводить у Чорнобильській зоні стерилізацію та вакцинацію собак. У процесі підготовки до медичних процедур собак купають, і для багатьох чорнобильських цуциків таке купання - перше в житті.

Групу волонтерів для догляду за чорнобильськими собаками зібрав американський пожежник і фахівець із небезпечних матеріалів Ерік Камбаріан, який вперше приїхав на ЧАЕС 10 років тому, щоб провести тренінг для працівників станції. "Коли я вперше прибув до Чорнобиля у 2013 році, я їхав потягом, від якого довелося йти близько кілометра до атомної станції. Собаки приєдналися до нас протягом прогулянки. І у всіх, хто відвідував ті місця, була тепла згадка про собак Чорнобиля. Їх ставало все більше. Тож у 2017 році ми привезли туди міжнародну групу ветеринарів і технологів, та стерилізували і вакцинували багато-багато собак", - пригадує Ерік.

Одного з собак Ерік забрав додому у США, тепер пес із Чорнобильської зони живе в його будинку в Іллінойсі. Собаку назвали Правиком, на честь пожежника, який працював на ЧАЕС під час аварії.

Волонтери зі США з Clean Futures Fund під керівництвом Камбаріана загалом провакцинували та стерилізували понад 750 тварин. Завдяки цьому кількість безпритульних собак у Чорнобильській зоні зменшилася, і тепер, за даними фонду, їх близько 250. Після окупації ЧАЕС росіянами у волонтерів додалося роботи, адже тварини були залишені напризволяще. "Людей у зоні майже не залишилось. І всі їдальні, які раніше працювали, де люди харчувалися і віддавали решту собакам, у момент окупації перестали працювати і собак перестали підгодовувати. Тварини були в дуже-дуже поганому стані і почалася програма підгодівлі собак", - розповів Андрій Сімон, науковий співробітник Малої академії наук України, який співпрацює з Clean Futures Fund як логістичний менеджер. Він розвозить корм, закуплений американськими волонтерами.

"Зараз ми витрачаємо близько 800 кілограмів корму для собак на тиждень. Наш координатор із логістики раз у тиждень їздить із Києва до Чорнобиля і привозить вантажівку їжі. Корм роздають працівникам електростанції, які доглядають і годують зграю собак, а також в різні райони, на різні підприємства в Чорнобильській зоні відчуження, де теж є зграї собак", - повідомила ветлікарка Clean Futures Fund Дженніфер Бетц.

Американські фахівці також проводять дослідження, зокрема спостерігають за рівнем радіації. "В одного цуценяти, яке жило в місцевості, що мала справді високу кількість радіації, вона увібралася в його череп. Цуценята ростуть швидкими темпами. Вони поглинають цей матеріал. І це лише показує, що це небезпечна річ, і що вона має довготривалий ефект", - розповіла Дженніфер Бетц.

За її словами, чорнобильські собаки мають також особливу поведінку, вони живуть зграями. "У цій одній зоні вам трапиться група з 30 собак, а потім через 400 або 200 метрів буде інша зграя, і ці зграї не змішуються. А якщо вони наближаються одна до одної, то б'ються, сперечаються і відступають. Спостерігати, як вони встановили свою ієрархію та сформували невеликі зграї в межах певної території, надзвичайно унікально", - каже Бетц.

Разом із групою волонтерів до зони відчуження приїжджав доктор біологічних наук з Університету Південної Кароліни Тімоті Муссо. Він стверджує, що чимало тих собак є прямими нащадками тварин, яких залишили їхні власники під час аварії у 1986 році. "Це було для нас великим відкриттям. Крім того, це означає, що ми можемо уважно подивитися на їхні ДНК і спробувати визначити, як змінилися ці ДНК за останні 37 років", - розповів Муссо.

Під час візиту у 2022 році, після звільнення ЧАЕС від росіян, команда американських волонтерів і науковців взяла зразки для досліджень ДНК чорнобильських собак. Як каже Тімоті Муссо, зараз він вивчає їх разом із колегами з університету Південної Кароліни, і результати можуть бути важливими для людства. "Усе, що ми дізнаємося про вплив радіації на цих тварин, і зокрема про Чорнобиль, може бути застосоване для космічних досліджень, у космосі багато радіації, а також для іншого, більш актуального питання - лікування раку та інших захворювань, адже сучасна медицина використовує багато типів радіоактивних процедур", - розповів Муссо.

Вчені, які вивчають Чорнобильську зону, кажуть - вона буде цікавою для досліджень, а також небезпечною ще протягом століть. Місцеві тварини продовжують розносити радіацію, яка на забруднених ділянках не зникає.