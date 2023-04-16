ЄС назвав неприйнятним рішення Польщі та Угорщини заборонити імпорт українського зерна

Сполучені Штати надають усю можливу допомогу Україні не тільки тому, що йдеться про жорстоку і неспровоковану війну проти самої України, але і через спроби Росії та Китаю “нав'язати новий світовий порядок". Про це йшлося під час обговорення Програми «Європа, Росія та Євразія» Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

“Це більше, ніж просто захоплення землі. Це бряцання ядерною зброєю зі сторони постійного члена Ради Безпеки ООН, який намагається підірвати принципи Статуту ООН щодо територіальної цілісності та суверенітету і нав’язати новий світовий порядок”, - сказав виконувач обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії, колишній посол США у Молдові Дерек Гоґан під час розмови з директором Центру CSIS Максом Бергманом.

Глобальні амбіції Росії та Китаю у поєднанні роблять “ставки” боротьби в Україні ще вищими.

У розмові, щодо допомоги Заходу Україні, Гоґан також наголосив, що глобальні амбіції Росії та Китаю у поєднанні роблять “ставки” боротьби в Україні ще вищими.

“І тому президент [Джо Байден, - ред.] чітко дав зрозуміти, що США будуть підтримувати Україну скільки, скільки буде потрібно. І це, звісно, передбачає надання Україні необхідної допомоги у сфері безпеки”.

Росія "прагне створити хаос у Європі та світі"

Протягом 26-ти років власної роботи в уряді Гоґан зосереджувався зокрема на плануванні дій у випадку непередбачених обставин і зараз цей процес “іде на повну”, розповів посадовець. За його словами, на підставі наявних даних йдеться про те, що Росія “прагне створити хаос не лише в Україні, але й у всій Європі та світі”.

Посадовець Держдепартаменту також наголосив, що США підтримують не лише військові зусилля України, а і її функціонування як держави.

“Не вся економічна допомога Україні, на відміну від військової, потрапляє у заголовки американських ЗМІ”, – зауважує Гоґан.

Він також наголосив, що крім Держдепартаменту США і Пентагону в допомозі Україні задіяні інші міністерства, зокрема сільського господарства, енергетики, а також американські комунальники.

“Сполучені Штати разом з європейськими партнерами взяли на себе зобов’язання надавати потужну економічну та енергетичну підтримку Україні, а також гуманітарну допомогу”, – пояснює урядовець.

За його словами, допомога у енергетичній сфері була житєво важливою для України, і потрібна була злагоджена робота багатьох відомств для того, щоб українці отримали те, що їм було потрібно, щоб пережити зиму.

“Росія намагалася знищити енергомережу в Україні. Наша допомога відразу зосередилася на забезпеченні України деталями, необхідними для роботи енергомережі – трансформаторів, газотурбінних генераторів. Це речі, про які я не знав багато до цієї роботи, але дізнався досить багато зараз”, - сказав Гоґан.

Як повідомляв Голос Америки, міністерство оборони Великої Британії вважає, що російська кампанія зі знищення української енергетики провалилися.

Також заступник держсекретаря США з енергетики Джеффрі Пайєтт вважає, що Росія програла енергетичну війну проти України. При тому, що українська енергетична мережа зруйнована на 40%, а обсяги руйнувань, яких Росія завдала енергетичній системі країни, складає близько 10 мільярдів доларів, Україна нещодавно зуміла повернутися на європейський ринок електроенергії як експортер.

На зустрічі у CSIS йшлося про пріоритети адміністрації Джо Байдена щодо подальшої допомоги Україні, про потенційні перешкоди і плани співпраці з європейськими союзниками та партнерами у відповідь на війну.

Дерек Гоґан наголосив, що важливе місце у президентській стратегії національної безпеки США є “намір нічого не робити самовільно” – тому увага зосереджена на зміцненні НАТО та партнерства між США і ЄС. “Ми прагнули переконатися, що голос США був почутий там у найефективніший спосіб”, прокоментував політику співпраці дипломат.

Танки на майбутнє

Але перш за все Україна повинна мати можливість оборонятися і стримати майбутні напади, наголосив Гоґан. Тому першочерговий пріоритет – зміцнити українську армію, незалежно від нинішньої війни, щоб утримати Росію від вторгнення через п’ять років і більше.

“Україні доведеться відновити свою армію, їй доведеться замінити танки, які ми їй зараз дали, оскільки вони, ймовірно, будуть пошкоджені.

“Вважаю, що один із уроків, винесених з усієї цієї трагічної драми, в якій ми всі живемо, полягає в тому, що ми повинні допомогти Україні не просто захистити свою територію зараз, але й надати ресурси, щоб запобігти чи принаймні стримати Росію від подібних дій у майбутньому», – каже Гоґен.

Саме тому не лише Сполучені Штати, а й союзники говорять про довгострокові відносини з Україною, коли йдеться про безпеку та економіку, наголошує він.

НАТО про бажаний вступ України: "ми вас чуємо"

За словами Гоґана, США вітають розширення ЄС і були головними прихильниками інтеграції України до Європейського Союзу та упровадження необхідних для цього реформ.

“Ми раділи з гордістю, як і самі українці, коли справа дійшла до надання Україні статусу кандидата [на вступ до ЄС, - ред.]. Це надзвичайно важливо для економічного майбутнього України”, – сказав американський урядовець.

За його словами, в успіху України зацікавлений і приватний сектор.

“Американські компанії постійно спілкуються з нами в Державному департаменті, інших частинах уряду США, мовляв, що можна зробити для України, як ми можемо підтримати, де є можливості для інвестицій? Таким чином, ми бачимо це не тільки як європейську справу, але також і дуже трансатлантичну”, - сказав Гоґан.

НАТО – в перспективі, зараз – практичні питання оборони

“Що ви кажете українцям, коли вони говорять про бажання приєднатися до НАТО?”, - запитав у ході розмови директор Центру стратегічних і міжнародних досліджень Макс Берґман.

Гоґан відповідає: “Ми кажемо: ми вас чуємо, і дуже підтримуємо політику відкритих дверей НАТО, але сам альянс наразі зосереджений на практичній підтримці України, розбудові її потенціалу. Тому що зараз Україна у війні».

Він каже, що про це йтиметься на саміті у Вільнюсі у липні.

"Наші зобов’язання перед Україною є довгостроковими. І ми будемо рухатися в цьому напрямку. Але спочатку завдання першої ваги, а це наразі – допомогти Україні досягти її цілей у майбутньому контрнаступі, потім – утримувати територію, яку Україна відвоює, далі – зрозуміти, де ми перебуваємо, коли мова йде про здатність України відродити її економіку. Є так багато речей, які ми повинні зробити правильно", – каже Гоґен.

Гоґан наголосив, що зараз Україна вчиться працювати за стандартами НАТО не лише на полі бою, а і в міністерських кабінетах: “Це більше пов’язано з інституційною розбудовою, встановленням стандартів і такими важливими речами, як, наприклад, стандарти закупівель, управління та контроль над цифровізацією, все це концептуально важливо, і НАТО зосереджуватиметься на цьому ще більше”.

Як повідомляв Голос Америки, посилаючись на повідомлення газети Financial Times, амерканські офіційні особи кажуть, що розмови про вступ України можуть призвести до ескалації конфлікту з боку Росії, тому практична підтримка, така як постачання боєприпасів, має бути головним пріоритетом для майбутнього саміту у Вільнюсі.

США закликають союзників зосередитися на короткостроковій військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі Україні, щоб допомогти їй відбити російське вторгнення.

Саміт НАТО у Литві відбудеться 11-12 липня.