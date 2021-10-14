Байден оголосив про перехід найбільших портів США на цілодобову роботу, щоб прискорити доставку товарів перед святковим сезоном

Президент США Джо Байден провів віртуальну зустріч із представниками провідних мереж роздрібної торгівлі США, портів, складів та служб доставки, щоб прискорити постачання вантажів, які перебувають у американських портах.

В рамках ініціативи "90-денного спринту", в Білому домі оголосили, що два найбільші порти США, куди надходять 40% всіх контейнерних перевезень країни, переходять на цілодобову роботу, а роздрібні мережі та мережі доставки Walmart, FedEx, UPS, Samsung, Target, Home Depot збільшують години роботи.

"Ці мої заходи щодо каналів постачання, спрямовані на те, щоб ви отримали потрібні речі - чи це вчасно доставлені подарунки, чи кухонні прилади. Ми цілодобово працюємо, щоб прискорити це", - заявив Байден у середу.

Він запевнив, що постачальники отримають необхідну допомогу від федерального уряду. "Якщо ж приватний сектор не докладатиме зусиль, - додав американський президент, - я називатиму їх і закилкатиму до дій".

Серед заходів, покликаних розв'язати проблеми з постачанням, Байден назвав свою ініціативу з інвестування 1 трильйона доларів на розбудову інфраструктури. Наразі ця ініціатива перебуває на розгляді американського Конгресу.

Раніше міністр фінансів США Дженнет Єллен в інтерв'ю CBS заявила, що попри "можливу нестачу окремих товарів, або послуг у наступні місяці", американцям не варто "панікувати через те, що в наявності може не бути товарів, які вони б хотіли придбати на Різдво".

З відновленням світового споживання, та поновленням виробництва в азійських країнах, після зняття пандемічних обмежень, в багатьох світових портах накопичилась велика кількість товарів. Нестача портової інфрастуктури а також систем доставок призвели до затримок у постачанні вантажів. На початку жовтня, 60 контейнеровозів очікували на можливість розвантажитись у портах Лос-Анджелес та Лонг Біч - двох найбільших портах США, повідомляє Reuters. До пандемії черги на розвантаження були рідкістю.

В статті використано матеріали АР, Reuters, CBS.

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