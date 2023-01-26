Південна Корея може почати продавати зброю США, щоб допомогти із поставками до України - експерти 

ВАШИНГТОН — Південна Корея, яка є виробником зброї світового рівня, стикається зі зростаючим тиском, щоб знайти спосіб доставити необхідну зброю та боєприпаси в Україну, не викликаючи зайвого гніву Росії, яка натякнула, що може відновити військову співпрацю з Північною Кореєю.

Експерти, опитані Голосом Америки, кажуть, що найбільш імовірним рішенням, яке розглядають у Сеулі, є продаж зброї приватними виробниками до США, що дозволить США постачати більше власної зброї в Україну, не виснажуючи свої запаси.

Речник Міністерства закордонних справ Південної Кореї повідомив Корейській службі Голосу Америки в середу, що адміністрація Сеула «надає гуманітарну підтримку народу України», але її позиція «не надсилати летальну зброю в Україну» не змінилася.

Зменшення запасів

Після російського вторгнення військова допомога Вашингтона Києву становить виклик для підтримки рівня запасів зброї у США.

Контактна група з питань оборони України, очолювана США коаліція з близько 50 країн, надсилає Києву озброєння, починаючи від ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS) і закінчуючи гаубицями. У середу США та Німеччина оголосили, що надішлють 31 танк M1 Abrams і 14 танків Leopard 2 відповідно. Додаткові танки пообіцяли інші країни НАТО.

Україна використовує близько 90 000 артилерійських снарядів на місяць, тоді як США та європейські країни виробляють лише половину цієї кількості, за даними The New York Times, з посиланням на офіційних осіб США та Заходу.

США звернулися до Збройних сил США в Кореї (USFK) з проханням направити в Україну частину свого обладнання, що зберігається в Південній Кореї, повідомив корейській службі Голосу Америки 19 січня речник USFK Ісаак Тейлор.

Вашингтон «обговорював потенційні продажі боєприпасів» із «неурядової промислової оборонної бази» Південної Кореї», – сказав речник Пентагону підполковник Мартін Мейнерс Корейській службі Голосу Америки 18 січня.

«Республіка Корея має оборонну промисловість світового рівня, яка регулярно продає союзникам і партнерам, включаючи Сполучені Штати», — додав Майнерс. Офіційна назва Південної Кореї – Республіка Корея (ROK).

Продаж зброї Південною Кореєю

Експерти стверджують, що продаж зброї південнокорейськими приватними оборонними компаніями в США може підвищити роль Південної Кореї в світі. Про таке прагнення заявив президент країни Юн Сук Йоль, коли заступив на посаду в травні.

У серпні Юн заявив, що мета Південної Кореї — стати одним із чотирьох найбільших світових продавців зброї. В листопади він повторив, що хоче збільшити продаж зброї.

Південна Корея була восьмим у світі експортером зброї у 2017-21 роках згідно зі звітом Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) за 2022 рік, у якому говориться, що Сполучені Штати, Росія, Франція, Китай і Німеччина складають п’ятірку найбільших продавців.

«Президент Юн назвав Південну Корею ключовою державою для світу, — сказав Девід Максвелл, старший науковий співробітник Фонду захисту демократій. – Пряма чи опосередкована підтримка України є прикладом цього".

Попередження Путіна

Експерти кажуть, що, дозволивши продавати зброю приватним компаніям, Південна Корея могла б зміцнити альянси із західними державами та допомогти продемонструвати таким авторитарним сусідам, як Китай і Північна Корея, що агресія, розпочата Росією в Україні, не матиме успіху.

Але цей крок, ймовірно, відбудеться ціною подальшого погіршення відносин Сеула з Москвою, які вже погіршуються через підтримку Південною Кореєю санкцій, які США запровадили проти Росії після її вторгнення в Україну.

«Південна Корея так само зацікавлена в мирі, стабільності, територіальному суверенітеті, захисті [від] держав, які відкрито ведуть загарбницьке вторгнення», — сказав Теренс Реріг, професор національної безпеки та експерт з Кореї у Військово-морському коледжі США.

Мова йде про те, що Південна Корея прийняла рішення, що їй потрібно підтримувати Захід у цих питаннях із деяким ступенем підстраховки через небажання надсилати пряму військову допомогу Україні», – додав він.

«Ви не побачите, що Південна Корея безпосередньо постачатиме зброю Україні. Йтиметься лише про заповнення інших держав, які можуть це робити». Це, за його словами, через побоювання, що Росія може "зіграти роль у Північній Кореї" через потенційну передачу технологій і розробку зброї.

У жовтні президент Росії Володимир Путін попередив Південну Корею, що відправка боєприпасів в Україну зіпсує їхні відносини.

"Ми дізналися, що Республіка Корея прийняла рішення про постачання Україні зброї та боєприпасів. Це зруйнує наші відносини, - сказав Путін, за повідомленням російського видання ТАСС. - Як би відреагувала Республіка Корея, якби ми відновили співпрацю з Північною Кореєю в цій сфері?»

До свого розпаду в 1991 році Радянський Союз надавав військову підтримку Північній Кореї. Війна в Україні зблизила Росію і Північну Корею. У п’ятницю США оприлюднили фотографію, яка, як вони стверджують, свідчить, що Північна Корея відправляє зброю “Групі Вагнера”, російській приватній військовій організації, потягами до Росії.

Голос Америки Кореї звернувся до посольства Росії у Вашингтоні та МЗС у Москві за коментарем, але вони не відповіли.

Ендрю Єо, голова SK-Korea Foundation в Інституті Брукінгса, сказав, що продаж зброї США «означатиме більшу підтримку української справи та подальше погіршення відносин з Москвою, хоча Москва вже включила Сеул до свого списку недружніх країн".

У березні Росія внесла Південну Корею в список країн, які здійснюють "недружні дії", за даними ТАСС. Згідно з повідомленням ТАСС, країни зі списку ввели або приєдналися до санкцій, накладених на Росію після її вторгнення в Україну.

«Сеул прагне зберегти дієві відносини з Москвою, тому певним чином скорочення американської зброї на [їх базах у Південній] Кореї є більш прийнятним, ніж продаж напряму», — сказав Патрік Кронін, голова відділу безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону в Гудзонському Інституті.

Але Південна Корея також зацікавлена в тому, щоб російська агресія в Україні не перемогла, – додав він. – Це було б поганим прецедентом для сусідів Південної Кореї».