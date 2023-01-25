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«Танки змінять ситуацію, але будуть проблеми». Експерти про те, чого чекати після оголошення про постачання танків
Поставка танків, яку Україні пообіцяли західні партнери, свідчить про те, що Захід вірить у перемогу України і готовий інвестувати в її безпеку багато років наперед, вважають американські експерти, які коментують оголошене у середу рішення німецького уряду та адміністрації США про постачання танків Україні.
Провідні американські аналітики кажуть, що це рішення сигналізує про те, що ставлення ще більше змінилось – з Росією вже ніхто на Заході не планує домовлятися. Єдність НАТО не вдалося розбити, а це означає, що формується спільний курс на те, щоб «стримувати та послабляти» Росію, щоб вона не мала ресурсів у майбутньому розпочати нову агресію.
Одночасно у практичному використанні танків аналітики прогнозують певні труднощі – самі танки можуть надійти не так швидко, щоб вплинути на очікуваний наступ навесні. А крім того, військові експерти попереджають, що навчитися керувати танком – це ще не означає інтегрувати його у цілу військову машину. На це ідуть місяці підготовки сотень і тисяч людей, які мають злагоджено працювати, щоб грізна зброя не перетворилася на «бляшанку» на полі бою.
Експерт Атлантичної ради, колишній координатор політики санкцій в Держдепі США та посол у Польщі Деніел Фрід вважає, що рішення німецького уряду з постачання танків для війни з Росією означає системну зміну, новий підхід до Росії на Заході.
«Ця політика починається з підтримки України на полі бою та в майбутньому, а також реалізму щодо Росії як супротивника, якого потрібно стримувати та послабляти, щоб він більше не міг починати війни або іншим чином здійснювати агресію», – каже Фрід, якого цитує сайт Атлантичної ради.
На його думку, німцям так важко було ухвалити це рішення, бо вони мали попрощатися зі своїми ілюзіями щодо Росії, «а саме, що діалог завжди був відповіддю, а співпраця була досяжною».
Він каже, що «німці могли на власні очі побачити, якою стала путінська Росія: кровожерливим агресором, який прагне завоювань і вбивств».
Девід Креймер, виконавчий директор Інституту Джорджа Буша, також вважає, що рішення про передачу Україні танків було правильним, хоч і запізнілим.
«Шкода, що це тривало так довго, тому що ці танки були потрібні українцям іще минулого року, а не вчора чи завтра», – каже він у розмові з «Голосом Америки».
Як наголошує експерт, те, що Німеччина, попри свої сумніви, все ж погодилася надати свої танки Україні, свідчить про те, що розрахунок президента Росії Володимира Путіна посіяти розбрат між союзниками, не реалізувався.
Його прогноз – Захід продовжуватиме надавати допомогу, якої потребує Україна, «можливо, не так вчасно, як сподіваються українці, можливо, не ті системи, які вони просять». «Але немає сумніву, що Штати та наші союзники збільшили нашу військову допомогу», – каже Креймер.
А головний урок, який Захід має винести з цього, на думку Креймера, полягає в тому, щоб слухати українців. «Ми повинні слухати, що потрібно українцям, і передбачати ці потреби, щоб не було затримок із наданням зброї. Ми маємо допомогти їм перемогти, а не просто захиститися від російського вторгнення», – вважає він.
Директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст говорить, що танки є «значним кроком вперед» у питанні озброєння України і «час є критичним».
Він наголошує, що Росія намагається просуватися біля Бахмута та Соледара на сході України, а також розпочала «невеликі наступальні операції в Запорізькій області», тому «танки допоможуть Україні захистити позиції з меншими втратами в обох місцях».
Також танки, на його думку, можуть «виявляться неоціненними, якщо цього року Москва почне масштабний наступ з Білорусі чи з інших місць», як зауважують українські спецслужби.
Але велике питання – коли вони надійдуть в Україну. Якщо цієї весни, то у степах на півдні та сході України, вони могли б очолити контрнаступ, вважає Гербст, якого цитує сайт Атлантичної ради. Але він наголошує, що це будуть німецькі танки Leopard, а не американські Abrams, бо вони «надійдуть нескоро».
Як пояснює Лія Шойнеман, колишня чиновниця Пентагону, а нині заступниця директора Ініціативи трансатлантичної безпеки Центру стратегії та безпеки Скоукрофта, танки «Абрамс» буде взято з Ініціативи сприяння безпеці України, «яка має більш тривалий термін і спеціально призначена для забезпечення безпеки України в довгостроковій перспективі». Тому, на її думку, не варто розраховувати на них під час весняного наступу.
Але, це не має бути приводом для розчарувань українців, вважає експертка. Тому що той факт, що США замовили танки для України у виробників, означає, що Америка готова вкладатися у безпеку України у довгостроковій перспективі.
«На отримання цього пакету можуть знадобитися місяці, на його роботу знадобляться місяці, і він, ймовірно, включатиме підтримку та допомогу в ремонті в майбутньому, що ще більше зміцнить обіцянку підтримки США для перемоги України», – вважає дослідниця, яку цитує Атлантична рада.
Погляд військового на рішення про постачання танків пропонує генерал США у відставці, колишній командувач сил США у Європі Марк Гертлінг.
Він каже, що «в захваті», від того, що Німеччина погодилася відправити свої танки Leopard, а США можуть надати Abrams на довгострокову перспективу.
Але, для того, щоб вони досягли потрібного ефекту, «знадобиться час і зусилля» – «леопарди», на думку генерала, будуть готові до бою, можливо, вже у березні, «абрамси» – не раніше ніж 8 місяців.
Але і це є «блискавична швидкість, щоб доставити та підготувати сили, які не навчалися на цих транспортних засобах», каже генерал.
Він вважає, що танки, безперечно, посилять українську армію, але як командувач, який брав участь у військових операціях, генерал Гертлінг каже, що українці матимуть чимало труднощів.
Він каже, що зброя, яку посилали в Україну досі, така як Javelin, чи Stinger, вимагала навчання окремих солдатів, а MRAPS, HMMWVS, HIMARS і Bradleys – навчання екіпажів, а от танки, чи літаки – це вже інша ліга.
Щоб усе це працювало, каже генерал, потрібно не лише навчитися керувати «абрамсами», чи «леопардами», тут у нього немає сумнівів щодо українців, потрібне навчання, технічне обслуговування, постачання та команда обслуговування, крім танкістів, щоб правильно працювати на полі бою.
«Ті, що кажуть “просто віддайте їм кляті танки!” мабуть, ніколи не бачили хореографії, потрібної для цієї роботи на полі бою. А тим, що кажуть: “Україна вже інкорпорувала інше, можуть і це!” Я б тільки сказав, що бачив підрозділи США в наших навчальних центрах. Достатньо, щоб кілька речей пішли не так, щоб сталася катастрофа та невдача. Смертоносні танки перетворюються на ДОТи, які не рухаються і не стріляють», – каже генерал у серії твітів.
Це означає, що Україна «потребує щоденного/щотижневого/місячного технічного обслуговування», тобто українців треба навчити робити і цих речей. Також танкам на передовій потрібно підвозити боєприпаси, опорні колеса, паливо – багато палива. Для цього, каже бойовий генерал, який брав участь у реальних бронетехнічних операціях, «американські солдати та підрозділи постійно тренуються, щоб синхронізувати всі ці речі».
Тому американський генерал каже, що українці, звичайно, впораються, бо вже себе зарекомендували, але не без труднощів.
«Вони адаптуються, і це ключ до перемоги», – вважає генерал Гертлінг.
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Вашингтон передасть Києву 31 танк «Абрамс». Відео
Президент США Джо Байден повідомив, що Вашингтон передасть Києву 31 танк «Абрамс» - еквівалент одного танкового батальйону, та обладнання, необхідне для їхньої підтримки.
Німеччина оголосила про надання танків: подробиці та строки доставки. Відео
Німеччина оголосила, що буде постачати Україні свої важкі бойові танки «Леопард-2», а також дасть дозвіл іншим країнам передавати ці танки із власних запасів. Свої бойові машини німецького виробництва планують надіслати і низка інших країн. Більше - від Богдана Цюпина.
- Голос Америки
В Білому домі пояснили, чому рішення про танки прийнято саме зараз і прокоментували можливість надання літаків
США розвивають оборонні спроможності України і надають те, що відповідає умовам на полі бою, заявив Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, коментуючи рішення США та союзників надати Україні важкі сучасні танки.
Під час брифінгу для преси в середу Кірбі зауважив, що надана зброя враховує "види бойових дій, які зараз ведуть росіяни. І що більш важливо - ті види бойових дій, на які, як ми вважаємо, українці повинні бути здатні в найближчі тижні та місяці 2023 року".
Він також підкреслив, що управління цими сучасними танками не є простим: "Потрібно багато чого для роботи цих танків на полі бою. Тим не менш, ми ніколи не виключали поставок танків. Від початку цієї війни 11 місяців тому, ми розвиваємо спроможності, які ми надаємо Україні, з урахуванням умов на полі. Переходячи до ваших конкретних запитань, що змінилося? Що змінилося - так це умови на полі і види бойових дій, які зараз ведуть росіяни. І що більш важливо - ті види бойових дій, на які, як ми вважаємо, українці повинні бути здатні в найближчі тижні та місяці 2023 року".
Кірбі відмовився назвати конкретні строки надання танків, але заявив, що українські військові можуть почати навчання вже за кілька тижнів.
Україна також прагне отримати від Заходу сучасні літаки-винищувачі. Кірбі не відповів, чи плануються такі поставки, але сказав, що розуміє українців, "які хочуть більше і більше систем".
"Ми перебуваємо в постійних обговореннях з українцями щодо спроможностей і, як я сказав, ми еволюціонуємо зі зміною умов, - сказав представник Білого дому. - Я не можу звинувачувати українців у тому, що вони хочуть більше і більше систем. Це не вперше вони просять про винищувачі, але в мене немає оголошень з цього приводу".
В середу президент США Джо Байден оголосив, що США надішлють Україні 31 танк M1 Abrams і привітав рішення Німеччини постачати Україні танки Leopard 2.
Американський глава держави заявив, що Abrams - найбільш передова військова техніка у світі, але також "ними неймовірно важко оперувати й ремонтувати їх". Тому Байден заявив, що Вашингтон передає Києву запчастини та обладнання для підтримки роботи цих танків на полі бою, а також розпочне навчання для українських військовиків "якомога швидше".
Президент США заявив, що у межах західної коаліції з підтримки України інші держави надішлють інші види військової техніки, і що президент РФ Володимир Путін очікував, що з часом підтримка з боку Заходу ослабне. "Він помилявся", - підкреслив Байден.
"Росія очікувала, що ми розійдемось [в думках], що ми не будемо єдині. Але ми цілковито, абсолютно об'єднані", - сказав Байден, розповівши про свої нинішні телефонні перемовини із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єркою Італії Джорджею Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком щодо подальшої підтримки України у російській війні.
На запитання журналістів про те, чому таке рішення про відправлення до України танків ухвалене саме зараз, і чи не було це зумовлене тиском з боку Німеччини, Байден відповів: "Німеччина не змусила мене змінити думку, ми мали переконатись, що маємо спільну позицію".
"Йдеться про свободу, свободу для України, свободу усюди. Це той світ, де ми хочемо жити, і той світ, який ми хочемо залишити нашим дітям. Тож хай Господь захищає сміливих українських захисників і дозволить полум'ю свободи горіти й далі", - додав глава Білого дому, нагадавши, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона він пообіцяв підтримувати Київ "стільки, скільки потрібно".
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що батальйон танків M1 Abrams для Києва закуплять у рамках Ініціативи безпекової допомоги США Україні. На це піде кілька місяців, заявили в Білому домі під час брифінгу для преси в середу.
Як повідомив представник Білого дому сьогодні, це рішення є "продовженням наших зусиль, щоб забезпечити Україну можливостями, які їм потрібні, щоб краще захищати себе, і це також відповідає тому довгостроковому зобов'язанню, яке ми маємо щодо оборонних потреб України".
У Росії вже відреагували на наміри США та Німеччини надіслати в Україну важкі танки. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що вважає провальним план постачання танків Abrams та Leopard в Україну через технологічні причини.
- Голос Америки
США не бачать ознак зловживання бюджетною чи оборонною допомогою США в Україні
США поділяють занепокоєння президента України Володимира Зеленського щодо звинувачень в корупції, які останнім часом звучали на адресу українських посадовців, але не бачать жодних ознак зловживання бюджетною чи оборонною допомогою Україні. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі в середу.
У відповідь на питання про те, чи впевнені США, що бюджетна допомога використовується в Україні відповідно, Кірбі заявив, що США мають високу довіру до процесу розподілу бюджетної допомоги, яка надходить від США Україні через Світовий банк, і не бачать ознак того, що розподіл такої допомоги страждає від корупції, як і безпекової допомоги та оборонних систем.
"Як відомо, наша бюджетна допомога надходить через Світовий банк і ми впевнені в процесі, - сказав Кірбі. - Очевидно, ми поділяємо занепокоєння президента Зеленського через звинувачення в корупції і, очевидно, що він ставиться до них серйозно".
Посадовець додав: "Ми певні в процесі і не бачили ознак, що бюджетна допомога страждає від будь-якої корупції в Україні. І я скажу, що ми так само вважаємо і щодо безпекової допомоги, як і зброї та систем і ми, очевидно, тісно співпрацюємо з українцями щодо підзвітності і не бачимо жодних ознак того, щоб будь-що з переданого нами опинилось не в тих руках, або використовувалось невідповідно".
Як повідомляв Голос Америки, 24 січня, декілька високопосадовців в Україні, включно із заступником міністра оборони та кількома керівникам регіонів України, були звільнені на тлі повідомлень у ЗМІ про завищені ціни за продукти, призначені для українських військових.
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