«Танки змінять ситуацію, але будуть проблеми». Експерти про те, чого чекати після оголошення про постачання танків

Поставка танків, яку Україні пообіцяли західні партнери, свідчить про те, що Захід вірить у перемогу України і готовий інвестувати в її безпеку багато років наперед, вважають американські експерти, які коментують оголошене у середу рішення німецького уряду та адміністрації США про постачання танків Україні.

Провідні американські аналітики кажуть, що це рішення сигналізує про те, що ставлення ще більше змінилось – з Росією вже ніхто на Заході не планує домовлятися. Єдність НАТО не вдалося розбити, а це означає, що формується спільний курс на те, щоб «стримувати та послабляти» Росію, щоб вона не мала ресурсів у майбутньому розпочати нову агресію.

Одночасно у практичному використанні танків аналітики прогнозують певні труднощі – самі танки можуть надійти не так швидко, щоб вплинути на очікуваний наступ навесні. А крім того, військові експерти попереджають, що навчитися керувати танком – це ще не означає інтегрувати його у цілу військову машину. На це ідуть місяці підготовки сотень і тисяч людей, які мають злагоджено працювати, щоб грізна зброя не перетворилася на «бляшанку» на полі бою.

Експерт Атлантичної ради, колишній координатор політики санкцій в Держдепі США та посол у Польщі Деніел Фрід вважає, що рішення німецького уряду з постачання танків для війни з Росією означає системну зміну, новий підхід до Росії на Заході.

«Ця політика починається з підтримки України на полі бою та в майбутньому, а також реалізму щодо Росії як супротивника, якого потрібно стримувати та послабляти, щоб він більше не міг починати війни або іншим чином здійснювати агресію», – каже Фрід, якого цитує сайт Атлантичної ради.

На його думку, німцям так важко було ухвалити це рішення, бо вони мали попрощатися зі своїми ілюзіями щодо Росії, «а саме, що діалог завжди був відповіддю, а співпраця була досяжною».

Він каже, що «німці могли на власні очі побачити, якою стала путінська Росія: кровожерливим агресором, який прагне завоювань і вбивств».

Девід Креймер, виконавчий директор Інституту Джорджа Буша, також вважає, що рішення про передачу Україні танків було правильним, хоч і запізнілим.

«Шкода, що це тривало так довго, тому що ці танки були потрібні українцям іще минулого року, а не вчора чи завтра», – каже він у розмові з «Голосом Америки».

Як наголошує експерт, те, що Німеччина, попри свої сумніви, все ж погодилася надати свої танки Україні, свідчить про те, що розрахунок президента Росії Володимира Путіна посіяти розбрат між союзниками, не реалізувався.

Його прогноз – Захід продовжуватиме надавати допомогу, якої потребує Україна, «можливо, не так вчасно, як сподіваються українці, можливо, не ті системи, які вони просять». «Але немає сумніву, що Штати та наші союзники збільшили нашу військову допомогу», – каже Креймер.

А головний урок, який Захід має винести з цього, на думку Креймера, полягає в тому, щоб слухати українців. «Ми повинні слухати, що потрібно українцям, і передбачати ці потреби, щоб не було затримок із наданням зброї. Ми маємо допомогти їм перемогти, а не просто захиститися від російського вторгнення», – вважає він.

Директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст говорить, що танки є «значним кроком вперед» у питанні озброєння України і «час є критичним».

Він наголошує, що Росія намагається просуватися біля Бахмута та Соледара на сході України, а також розпочала «невеликі наступальні операції в Запорізькій області», тому «танки допоможуть Україні захистити позиції з меншими втратами в обох місцях».

Також танки, на його думку, можуть «виявляться неоціненними, якщо цього року Москва почне масштабний наступ з Білорусі чи з інших місць», як зауважують українські спецслужби.

Але велике питання – коли вони надійдуть в Україну. Якщо цієї весни, то у степах на півдні та сході України, вони могли б очолити контрнаступ, вважає Гербст, якого цитує сайт Атлантичної ради. Але він наголошує, що це будуть німецькі танки Leopard, а не американські Abrams, бо вони «надійдуть нескоро».

Як пояснює Лія Шойнеман, колишня чиновниця Пентагону, а нині заступниця директора Ініціативи трансатлантичної безпеки Центру стратегії та безпеки Скоукрофта, танки «Абрамс» буде взято з Ініціативи сприяння безпеці України, «яка має більш тривалий термін і спеціально призначена для забезпечення безпеки України в довгостроковій перспективі». Тому, на її думку, не варто розраховувати на них під час весняного наступу.

Але, це не має бути приводом для розчарувань українців, вважає експертка. Тому що той факт, що США замовили танки для України у виробників, означає, що Америка готова вкладатися у безпеку України у довгостроковій перспективі.

«На отримання цього пакету можуть знадобитися місяці, на його роботу знадобляться місяці, і він, ймовірно, включатиме підтримку та допомогу в ремонті в майбутньому, що ще більше зміцнить обіцянку підтримки США для перемоги України», – вважає дослідниця, яку цитує Атлантична рада.

Погляд військового на рішення про постачання танків пропонує генерал США у відставці, колишній командувач сил США у Європі Марк Гертлінг.

Він каже, що «в захваті», від того, що Німеччина погодилася відправити свої танки Leopard, а США можуть надати Abrams на довгострокову перспективу.

Але, для того, щоб вони досягли потрібного ефекту, «знадобиться час і зусилля» – «леопарди», на думку генерала, будуть готові до бою, можливо, вже у березні, «абрамси» – не раніше ніж 8 місяців.

Але і це є «блискавична швидкість, щоб доставити та підготувати сили, які не навчалися на цих транспортних засобах», каже генерал.

Він вважає, що танки, безперечно, посилять українську армію, але як командувач, який брав участь у військових операціях, генерал Гертлінг каже, що українці матимуть чимало труднощів.

Він каже, що зброя, яку посилали в Україну досі, така як Javelin, чи Stinger, вимагала навчання окремих солдатів, а MRAPS, HMMWVS, HIMARS і Bradleys – навчання екіпажів, а от танки, чи літаки – це вже інша ліга.

Щоб усе це працювало, каже генерал, потрібно не лише навчитися керувати «абрамсами», чи «леопардами», тут у нього немає сумнівів щодо українців, потрібне навчання, технічне обслуговування, постачання та команда обслуговування, крім танкістів, щоб правильно працювати на полі бою.

«Ті, що кажуть “просто віддайте їм кляті танки!” мабуть, ніколи не бачили хореографії, потрібної для цієї роботи на полі бою. А тим, що кажуть: “Україна вже інкорпорувала інше, можуть і це!” Я б тільки сказав, що бачив підрозділи США в наших навчальних центрах. Достатньо, щоб кілька речей пішли не так, щоб сталася катастрофа та невдача. Смертоносні танки перетворюються на ДОТи, які не рухаються і не стріляють», – каже генерал у серії твітів.

Це означає, що Україна «потребує щоденного/щотижневого/місячного технічного обслуговування», тобто українців треба навчити робити і цих речей. Також танкам на передовій потрібно підвозити боєприпаси, опорні колеса, паливо – багато палива. Для цього, каже бойовий генерал, який брав участь у реальних бронетехнічних операціях, «американські солдати та підрозділи постійно тренуються, щоб синхронізувати всі ці речі».

Тому американський генерал каже, що українці, звичайно, впораються, бо вже себе зарекомендували, але не без труднощів.

«Вони адаптуються, і це ключ до перемоги», – вважає генерал Гертлінг.