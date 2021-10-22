Алек Болдуїн провів постріл з реквізитної рушниці, через який загинула українська кінематографістка

Американський актор Алек Болдуїн провів постріл з реквізитної рушниці, через який загинула кінематогроафістка та поранено режисера під час зйомок фільму в Нью-Мексико, повідомили американські правоохоронці у четвер, пише AFP.

42-річну кінематографістку українського походження Галину Гатчінс транспортували до лікарні гелікоптером, але вона померла від поранень, 48-річний режисер Джоель Суза отримує лікування в відділенні невідкладної допомоги.

В рамках інциденту не було висунуто звинувачень, ведеться розслідування та збір свідчень.

Речник зйомок заявив, виданню The Hollywood Reporter, що "нещасний випадок" стався через осічку реквізитної рушниці, зарядженої холостими патронами, пише АFP.

В статті використано матеріали АFP, Reuters.

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