Семеро українських бізнесменів потрапили до рейтингу Forbes

Найбагатшим з українських бізнесменів за версією Forbes є Рінат Ахметов. Зі статками у 6 мільярдів доларів він посідає 272-ге місце серед багатіїв світу. Після різкого падіння в 2015-2016 роках, статки Ахметова, за оцінками видання, знову зростають. В 2012 році його статки Forbes оцінював у 12,8 мільярда доларів, однак, вони впали до 2,3 мільярда доларів в 2016-му, і з того часу зростали до теперішніх шести мільярдів доларів.

Костянтин Жеваго, керівник металургійної компанії Ferrexpo – на 1511 рейтингу місці з 1,5 мільярдами доларів статків. Статки голови аграрного підприємства "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк а також засновника Interpipe Віктора Пінчука оцінили у 1,4 мільярда кожного.

Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський обіймають місця в кінці другої тисячі світових багатіїв.

А найбіднішим з українських мільярдерів рейтингу Forbes став Вадим Новинський, який повернувся до рейтингу після чотирьох років відсутності, пише видання. Його статки оцінили у один мільярд доларів і він зайняв 2057-ме місце.

Найбагатшою людиною в світі за версією Forbes вже вдруге поспіль став Джефф Безос – засновник та керівник компанії Amazon.

Зі статками, що оцінюються у 131 мільярд доларів, Джефф Безос вже другий рік очолює рейтинг. Однак, зазначають у виданні, майбутнє розлучення Безоса означає, що він може не втримати перше місце серед багатіїв.

Дивіться також: Україна з 2014-го показала значний прогрес у боротьбі з корупцією - звіт. Інтерв'ю з Карлом Волохом.