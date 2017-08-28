Що пов'язує Трампа з одіозним девелопером Сатером? - WP

Під час передвиборчої президентської кампанії Дональд Трамп розглядав можливість побудови величезного офісного центру в Москві Trump Tower, повідомляє The Washington Post, спираючись на свідчення декількох осіб та документи юристів організації Трампа.

Організацією цього проекту вів девелопер Фелікс Сатер, повідомляє видання. Сатер, за повідомленнями, обіцяв Трампу сприяти тому, щоб Путін підтримав цей проект. Однак, через проблеми з виділенням землі та дозволами, проект, зрештою, не було втілено. Трамп давно цікавився будівельними проектами в Москві і ще в 1987 році розглядав можливість партнерства з радянським урядом з будівництва готелю. В 2005 році, Організація Трампа уклала з компанією Сатера екслюзивну угоду на один рік для проекту Trump Tower в Москві.

Сатер дитиною емігрував з Росії і виріс в районі Нью-Йорка Бруклін. В його біографії - відбування покарання у в'язниці через напад на людину в ресторані в 1991 році, а також Сатер визнав провину в справі з шахрайством з акціями, пов’язаною з організованою злочинністю, повідомляє видання.

Трамп намагався дистанціюватись від Сатера, хоча в 2010 році і дозволив йому працювати в офісі Організації Трампа і навіть мати візитівки, де зазначалось, що він є «головним радником Дональда Трампа», йдеться в статті The Washington Post. Коли у Трампа в рамках судових свідчень запитали про Сатера, той відповів: «Якщо б він (Сатер) сидів зараз в кімнаті, я справді не знав би як той виглядає», пише видання.

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