Росія відпрацьовує стратегії придушення повстань проти авторитарних режимів - експерт США

Сценарії використання бойовиків, незаконних збройних формувань та прихованих тактик для придушення повстань описані в статті опублікованій в російському Кур'єрі ВПК російським генералом-полковником Дворніковим, вважає Макр Войджер, колишній радник Сухопутного комадування НАТО та радник екс-командувача Сухопутними силами США в Європі генерала США (у відст.) Бена Годжеса.

З Войджером поговорило американське оборонне видання Defense One.

Тактики описані в статті Дворнікова можуть бути використані Путіним у будь-якому регіоні, де Кремль захоче придушити народне повстання. Метою доктрини є "виграти війну не проти сил США, Європи, чи НАТО, а проти народного повстання, як в Сирії", - говорить Войджер.

Американський експерт звертає увагу, що в своїй статті Дворіков визначив декілька конкретних заходів гібридної війни, що включають "нанесення ударів з метою зниження економічного потенціалу супротивника", "активний інформаційний та психологічний вплив на бойовиків для підриву їх морально-психологічного стану", "ведення високоманеврових бойових дій", зокрема використовуючи "пікапи типу тачанок для засідок та контратак".

Стаття в основному стосується Сирії, але Росія намагалась застосувати подібу тактику і у Венесуелі, вважає Войджер: "Коли росіяни прибули до Венесуели - ці 100 військових, яких очолював високопоставлений генерал - вони хотіли повторити щось подібне".

Однією з груп бойовиків на яку спирається така російська стратегія є формування Вагнер, говорить Войджер. Це формування можуть використовувати "для проведення обмеженого вторгнення до сусідньої країни, навчання місцевих бойовиків, дестабілізації прозахідного уряду, або приховування наявності таємної російської присутності", - цитує видання дослідження Норвезького оборонного інституту . Такі формування, як Вагнер, Войджер називає "гарматним м'ясом" і розмірковує, що може саме через їх невелику цінність для Кремля, ці формування і залишили під вогнем США у Сирії.

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