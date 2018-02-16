Війна Путіна: останній рейд Валькірій – DFR, Atlantic Council

Одразу ж після новин про поразку бойовиків «Вагнера» в Сирії, в російських соціальних медіа почали поширюватись підробні фото і відео, немов-би з місця подій, які ускладнюють аналіз того, що насправді сталося.

Про це йдеться в дослідженні проекту DFR американського аналітичного центру Atlantic Council того, як відбувалось поширення інформації про напад російських бойовиків та відповідь США в Сирії.

Те, як подавали інформацію про цю подію в російських соціальних медіа дуже відрізнялось від новин на Заході, повідомляють дослідники.

Практично одразу в російських соціальних медіа з'явилось багато чуток про нищівну поразку, в якій загинули сотні росіян, які служили у приватного військового підрядника «Вагнера».

Хоча правдивих відеозаписів наступу і контратаки не було, в соцмережах з'явилось багато інформації, дезінформації та чуток навколо події.

DFR виявило ряд підробних фото, немов-би з місця подій, що поширювались в російських сегментах соціальних мереж.

Одне відео найбільш ефективно застосовувалось для навмисного спотворення інформації про напад. У відео вказувалось, що воно зображує напад на бойовиків.

Однак, воно вже було відоме дослідникам @DFRLab. Те саме відео вже поширювалось в YouTube та в статтях про російські втрати в Сирії.

Це відео – з відеогри, однак, тепер його використали для, немов би, зображення атаки США на російських бойовиків в Сирії.

Хтось може згадати, що бачив це відео в минулому, коли Міністерство оборони Росії заявило, що це відео того, як російські військові атакують конвой ІДІЛ. Президент Путін показував це саме відео режисеру Оліверу Стоуну.

Це відео – з відеогри. Однак, в цьому випадку, саме це відео стало одним з найбільш успішних навмисних засобів дезінформації.

Це відео навіть показувала вдова вбитого бойовика групи «Вагнера» Матвеєва в інтерв’ю виданню «Знак». Журналіст не знав, що це підробка, або навмисно вводив глядачів в оману, зазначають дослідники.

Фальсифікація інформації ускладнює виявлення правди про події під час нападу бойовиків та контратаки, однак. очевидною є ескалація конфлікту в Сирії, робить висновок DFR.

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