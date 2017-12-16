Каліфорнійські пожежі можуть стати третіми за величиною в історії штату

Каліфорнійські пожежі в суботу були близькими до того, щоб стати третіми за величиною в історії штату, із ще більшим руйнуванням, можливо, від відновлення сильних вітрів, які сприяли зростанню смертельного вогню.

Так звана пожежа «Томас» з 4 грудня знищила більше 1 000 будівель, у тому числі близько 750 житлових будинків у прибережних громадах Південної Каліфорнії, заявив каліфорнійський департамент лісового господарства та протипожежного захисту.

Гасити пожежі, що охопили площу 103 600 га, коштувало 97 мільйонів доларів: тисячі пожежників борються з нею цілодобово, а вертольоти та літаки використовуються, щоб скинути протизапальні речовини на полум’я.

Пожежі загрожують 18 тисячам будівельних структур, повідомляють чиновники, в тому числі в багатому району Монтесіто, розміщеному одразу за межами міста Санта-Барбара.

З суботньої ночі до недільного вечора вітри можуть охопити сусідній округ Вентура, повідомляє служба погоди. Саме звідси пожежа «Томас» почалася з невідомих причин і де вона ще досі горить.

У четвер, під час боротьби з полум’ям в окрузі Вентура, помер 32-річний пожежник Корі Іверсон.

Дивіться також: Три місяці після урагану в Техасі: чому українсько-американська родина досі не може повернутися додому